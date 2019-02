Infortunio Luis Alberto e Parolo | doppia tegola per la Lazio

Lazio - doppio Infortunio per Luis Alberto e Parolo : la situazione : Lazio, Luis Alberto e Parolo si sono fermati durante la gara contro il Siviglia: brutte notizie per il tecnico laziale Simone Inzaghi Lazio molto sfortunata sotto il profilo degli infortuni. Immobile ha qualche problema fisico ed oggi non ha partecipato alla gara contro il Siviglia durante la quale le pessime notizie sono proseguite. Luis Alberto e Parolo sono infatti stati costretti a dare forfait a causa di guai di differente origine. Lo ...

Ahi Lazio - non solo Luis Alberto : Infortunio anche per Immobile! : Ciro Immobile e Luis Alberto tengono in apprensione la Lazio dopo la gara di questa sera in casa del Frosinone: problemi fisici per i due calciatori La Lazio ha vinto a Frosinone 1-0 grazie alla rete di Caicedo, ma Simone Inzaghi deve già pensare al prossimo incontro nel quale potrebbe non avere a disposizione alcuni calciatori chiave della sua rosa. Luis Alberto è uscito dal campo anzitempo per un problema all’adduttore, ma nel post ...

Infortunio Luis Alberto - prime notizie rassicuranti : i dettagli : Infortunio Luis Alberto, le prime notizie che arrivano da casa Lazio sono abbastanza positive rispetto alla sensazione che si è avuta dai gesti del calciatore Infortunio Luis Alberto, il calciatore della Lazio ha lasciato il campo dopo un’ora di gioco nella gara contro il Frosinone. Il centrocampista, uscendo dal terreno di gioco, ha parlato con i medici del club laziale, rivelando d’aver sentito un crampo nella zona ...