Il nuovo potere delle donne nella camorra : "La presenza di parenti all'interno della catena di comando conferma la centralità della famiglia, quale strumento di coesione. Non di rado le alleanze sono rafforzate da matrimoni tra giovani di gruppi diversi, con le donne che assumono, sempre più spesso, ruoli di rilievo nella gerarchia dei clan, soprattutto in assenza dei mariti o dei figli detenuti". Nel capitolo dedicato alla camorra, l'ultima Relazione semestrale della Direzione ...

Il sogno di un nuovo ordine lanciò Benito verso il potere : Il 23 marzo 1919 era una piacevole domenica primaverile. Quel giorno, a Milano, nel salone del "Circolo per gli interessi industriali, commerciali e agricoli" al primo piano di un palazzo prospiciente piazza San Sepolcro dietro l'Ambrosiana, venne di fatto battezzato il fascismo al termine di una lunga riunione iniziata alle 10 di mattina. Storici di orientamento marxista avrebbero insinuato in seguito che la scelta di quel luogo dimostrava ...

"Sesso e Potere" : nuovo rischio impeachment per Trump : L'ipotesi di un nuovo Sexgate, a vent'anni dal caso Clinton-Lewinsky, fa tremare ancora la Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'impeachment è una cosa seria. I governi da quelle parti non cadono con la stessa frequenza con cui ciò accade, per esempio, in Italia. Per questo la politica si accende quando si parla di una possibile messa in stato di accusa del presidente Donald Trump, tornata viva dopo la condanna a tre anni del suo ...

Scoperto un nuovo superpotere del geco : sa correre sull’acqua : Un animali dai superpoteri simili ai più famosi supereroi della Marvel: è il geco che oltre a planare, piroettare in aria, arrampicarsi sui muri e camminare sul soffitto, è persino in grado di correre sul pelo dell’acqua a una velocità di un metro al secondo. Questa capacità gli deriva dalla pelle idrorepellente, dalla conformazione delle zampe e dalla coda che usa come propulsore e timone. A svelare tutti i suoi segreti, preziosi per ...