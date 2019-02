Gigante maschile | Mondiali sci alpino 2019 venerdì 15 febbraio | programma | orari e tv

Sci alpino - Gigante maschile Mondiali 2019 : Hirscher fa il suo esordio ad Are. Obiettivo Top 10 per l’Italia : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. L’austriaco ha deciso di dedicarsi completamente a gigante e slalom, lasciando perdere ogni discorso nella velocità, ma anche nella combinata e nel team event. Fari puntati solamente sulle due gare di domani e domenica, con ...

Mondiali di sci 2019 : il superGigante maschile in TV e in streaming : Dominik Paris e Christof Innerhofer puntano alle medaglie: i link per seguirlo in diretta dalle 12.30

Sci alpino - continua a nevicare copiosamente a Garmisch : cancellato anche il Gigante maschile : Niente da fare a Garmisch: altra fitta nevicata, cancellato anche il gigante maschile. E adesso spazio ai Mondiali di Aare Niente da fare a Garmisch. Un’altra fitta nevicata in corso dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori a cancellare anche il gigante dopo la discesa. La Coppa del mondo maschile, pertanto, è rimasta ferma nel weekend e tornerà, esattamente come quella femminile, martedì 19 febbraio nel City Event ...

Maltempo : nevica a Garmisch - cancellato lo slalom Gigante maschile di Coppa del mondo : nevica su Garmisch-Partenkirchen: organizzatori e federazione internazionale sono stati costretti a cancellare lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo in programma questa mattina nella località tedesca. Nella giornata di ieri era stata annullata la discesa libera maschile. L'articolo Maltempo: nevica a Garmisch, cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Slalom Gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 10.30 : diretta Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : cancellata la discesa maschile in programma in Germania. In dubbio anche il Gigante di domani : La fitta nevicata che si è abbattuta su Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera maschile in programma questa mattina alle ore 11.30. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino rischia di essere completamente danneggiata dal maltempo: secondo quanto scritto dagli organizzatori sul profilo Facebook ufficiale FIS anche il gigante di domani è in ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità maschile e Gigante femminile per sognare - Delago outsider e l’incognita Sofia Goggia : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : argento per Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal nello slalom Gigante maschile : Sono scattati ieri a Kraniska Gora, in Slovenia, i Mondiali di sci alpino paralimpico, che saranno ospitati anche da Stella Nevea, in Italia, dove si svolgeranno le gare delle discipline veloci. Nella giornata di ieri infatti è stato disputato lo slalom gigante maschile, che ha visto salire sul podio una coppia azzurra nel vision imparied. Si tratta ovviamente di Giacomo Bertagnolli e della guida Fabrizio Casal, che hanno conquistato la medaglia ...

Snowboard – Doppietta da sogno per l’Italia nel Gigante parallelo maschile : le parole dei protagonisti : Coratti: “Tutto perfetto dall’inizio alla fine”. Bagozza: “Non me l’aspettavo”. Il d.s. Pisoni: “Arriviamo ai Mondiali belli carichi”. La Doppietta Coratti-Bagozza nel gigante parallelo maschile di Rogla e il quarto posto di Nadya Ochner in quello femminile hanno regalato all’Italia dello Snowboard una grande giornata. “Arriviamo ai Mondiali belli carichi – spiega il ...

Sci alpino – Coppa Europa : brutte condizioni meteo a Reiteralm - cancellato il Gigante maschile : Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo: a Reiteralm niente gigante Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo. Dopo la discesa di Wengen di sabato, anche il gigante di Reiteralm previsto stamattina (lunedì 14 gennaio) non si è potuto disputare. Nella start list non c’era Simon Maurberger, l’azzurro leader della classifica generale che ha partecipato nel weekend alle gare ...

Sci alpino - De Aliprandini nella top-15 della start list del Gigante maschile : in testa sempre Hirscher : De Aliprandini torna nei 15 della start list del gigante e scalza Moelgg, Fanara tra i primi sette Uno entra, l’altro esce. Luca De Aliprandini torna nei primi quindici della start list del gigante maschile scalzando il compagno di squadra Manfred Moelgg che retrocede così al sedicesimo posto, appena fuori dal primo gruppo. Riccardo Tonetti sale un gradino, da ventunesimo a ventesimo, mentre Simon Maurberger entra in lista in 48esima ...

LIVE Slalom Gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

Sci alpino – Coppa del Mondo maschile : controllo positivo ad Adelboden - confermati Gigante e slalom : controllo positivo ad Adelboden: confermati il gigante e lo slalom della Coppa del Mondo maschile del 12 e e del 13 gennaio La FIS ha dato l’ok per Adelboden. Il controllo effettuato nei giorni scorsi dalla federazione internazionale sulla neve dello storico impianto svizzero ha dato esito positivo, per cui le gare programmate a inizio stagione saranno regolarmente disputate. Si tratta del gigante e dello slalom della Coppa del ...

Sci alpino - Gigante maschile Saalbach 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 19 dicembre si disputerà il Gigante maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La gara sostituirà la prova annullata a Soelden in avvio di stagione, gli uomini si daranno battaglia in terra austriaca per la vittoria: il grande favorito della vigilia è Marcel Hirscher, reduce dalla doppia vittoria in Alta Badia e desideroso di regalare una grande gioia al proprio pubblico. L’idolo di casa se ...