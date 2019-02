Calabria | muore a 21 anni per sospetta meningite

Tragedia in Calabria : bimbo muore per rigurgito in culla : Tragedia a Scandale, nel Crotonese: un bimbo di un anno e mezzo è morto probabilmente a causa di un rigurgito avvenuto nella culla mentre stava riposando, stremato dalla febbre causata dall’influenza. Dopo averlo adagiato nella culla, i genitori controllandolo si sono accorti che aveva rigurgitato ed era cianotico: hanno allertato immediatamente i soccorsi, tentando una prima rianimazione. Il piccolo è giunto nel pronto soccorso ...

Calabria - donna cade nel camino e muore bruciata : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un'anziana signora, probabilmente a causa di un malore, è caduta all'interno di un camino ed è morta bruciata. La vicenda si è consumata nel cosentino e ad accorgersi dell'accaduto sarebbe stato il figlio che, dopo essere rientrato all'interno dell'abitazione, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Le ustioni riportate dalla donna sono risultate essere ...

Drammatico incidente stradale in Calabria - muore 26enne : Pochissime ore fa in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un giovanissimo ragazzo di soli 26 anni. Il sinistro si è consumato nel cosentino e al momento la dinamica di quanto sia successo, tra le autovetture che sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente, non è stata ancora chiarita. Sul posto si è recato il personale medico del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco per estrarre la vittima ...

Calabria - 55enne si estrae i denti da solo e muore per una setticemia : Una notizia che rasenta l'assurdo quella che giunge dalla Calabria, dove un uomo di 55 anni è deceduto a causa di una setticemia dopo essersi estratto i denti da solo, senza l'ausilio di uno specialista. L'uomo non sarebbe riuscito ad avere i soldi necessari per recarsi da un dentista e per questo motivo ha svolto l'operazione autonomamente. Purtroppo, una grave infezione ha provocato la setticemia e dopo qualche giorno la morte. Calabria, si ...

Reggio Calabria - tragedia alla Vigilia : muore a 7 anni cadendo dal trattore : Una tragedia quella che colpito il comune di Bovalino , in provincia di Reggio Calabria, durante la Vigilia di Natale . Un bambino di soli 7 anni si trovava con il padre nel trattore, e probabilmente ...

Calabria : donna precipita dalla finestra di un palazzo e muore sul colpo : Poche ore fa, in Calabria una giovane donna di 36 anni è tragicamente deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Gli inquirenti non hanno escluso nessuna pista, ma al momento l'ipotesi più accreditata pare sia essere quella che la donna sia stata gettata nel vuoto da qualcuno che non è stato ancora identificato. A ritrovare priva di vita la 36enne è stata una vicina di casa che ha immediatamente chiamato i sanitari ...

Calabria - infermiera muore travolta da un'auto mentre rientra a casa dal lavoro : Un'infermiera di 57 anni è drammaticamente deceduta in Calabria, al culmine di diverse ore di agonia, dopo essere stata travolta da un'autovettura. La 57enne era uscita dall'ospedale dove lavorava come infermiera e si stava recando presso la propria abitazione a bordo di un autobus. Appena scesa del mezzo pubblico però, un'automobile guidata da una giovane ragazza l'ha travolta sbalzandola sull'asfalto. Nonostante il tempestivo trasporto in ...