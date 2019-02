Tav | Conte | “Decisione a breve senza preconcetti Analisi? Non si può dire che è di parte

Per l'Ue la Tav "va fatta e in fretta". Conte si prende ancora "alcune settimane" : Scadenze fissate non ce ne sono, ma "più passa il tempo, e si accumulano ritardi, più i rischi aumentano". L'Unione Europea, per bocca della commissaria ai Trasporti Violeta Bulc, chiede "chiarimenti" alle autorità italiane sull'analisi costi-benefici che ha bocciato la Torino-Lione. Uno studio di 78 pagine difeso con le unghie dal professor Marco Ponti, pronto a sostenere la "neutralità" del suo gruppo di lavoro ...

Tav - Conte : nelle prossime settimane decisione politica complessiva : Il governo prenderà una "decisione politica complessiva" sulla Tav nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, parlando dell'analisi costi-benefici relativa alla linea Torino-Lione. "Avevamo garantito che la ...

Tav - Conte : a breve decisione politica : 21.03 Partendo dall'analisi costi/benefici sulla Tav, "nelle prossime settimane,il governo formulerà una complessiva decisione politica, che non sarà condizionata da posizioni preconcette,ma mirata all'interesse generale". Lo annuncia in una nota il presidente del Consiglio Conte. Precisa poi che l'analisi tecnica "non può essere definita di parte perché non se ne condividono i risultati".

Tav - Conte : “Analisi costi-benefici non è di parte”. Lega : “Toninelli doveva farcela leggere” : Il premier Conte annuncia che sulla Tav il governo prenderà una decisione nelle prossime settimane. Il sottosegretario Armando Siri (Lega) attacca: "Secondo me il ministro Toninelli doveva farmi leggere l'analisi costi benefici sulla Tav nei giorni scorsi, ma non è successo. Nessuno di noi l'ha letta"Continua a leggere

Tav - Conte : decisione politica nelle prossime settimane : Ponti: nessun conflitto di interessi nella mia squadra «Nessun conflitto di interessi con il mondo delle autostrade e scelte della commissione fatte dal Ministro Toninelli». Così il prof Ponti in ...

Costi-benefici Tav - l'Ue : 'L'Italia chiarisca' - Conte : 'Nelle prossime settimane una decisione politica' : "Si tratta - ha detto - di un'analisi economica e non politica, che ha tutti i vizi e le virtù di un'analisi economica. Ma pretendere la perfezione per una cosa che tende al futuro è impossibile. ...

Tav - Conte "Decisione politica nelle prossime settimane" | Commissione : "Noi neutrali" : Per l'Unione Europea "più passa il tempo e si accumuliamo ritardi, più i fondi sono a rischio". Il capo della Commissione che ha stilato la costi-benefici in audizione: "Nessun atteggiamento ideologico".

Tav - Travaglio : “Analisi costi-benefici? Chi la contesta senza smontare un solo calcolo fa come i No Vax” : “Tav? Io non ho letto neppure una riga di un solo contestatore dell’analisi costi-benefici, che riesca a smontare un calcolo fatto da questa commissione, composta, peraltro, da massimi esperti. E le argomentazioni di quelli che li confutano sono le stesse dei No Vax e di quelli del metodo stamina. Ce l’hanno, cioè, con la scienza e con la competenza”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Tav - quel sospetto. Perché Salvini contesta i dati : La Lega non molla sulla Tav e si apre lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Anche se l'ha letta praticamente per ultimo, Matteo Salvini sapeva perfettamente che dall'analisi costi-benefici ordinata da ...

Marco Ponti : "Sull'analisi costi-benefici della Tav sono contento - fatto buon lavoro" : "Credo di aver fatto un buon lavoro, sono contento. Il mio mestiere è fare quel lavoro lì, è tutta la vita che predico per l'impegno civile che occorre fare i conti. Mi hanno fatto fare i conti e sono contento". Lo ha detto a Radio Capital il capo del gruppo di esperti sull'analisi costi-benefici della Tav Marco Ponti.Quanto alle dichiarazioni del commissario per la Tav Paolo Foietta, che ha parlato di "analisi truffa", ...

Tav - a Palazzo Chigi arriva l'analisi costi-benefici. Vertice tra conte e i vicepremier : l'analisi costi-benefici sulla Tav sarà stamani sul tavolo del Vertice di governo tra conte, Salvini e Di Maio dopo che è stata inviata ieri dal Ministero delle Infrastrutture a Palazzo Chigi e ora è ...

Tav - l'analisi costi-benefici arriva a Palazzo Chigi : oggi vertice tra Conte e i vicepremier : Il rapporto boccia l'opera che, tra l'altro, non ridurrebbe il traffico dei Tir a Torino, anzi. Luigi Di Maio vorrebbe prendere subito una posizione per il No, mentre Matteo Salvini, rafforzato dal voto in Abruzzo, e affiancato da Giancarlo Giorgetti, preme per il Sì

Analisi costi-benefici Tav inviata a Conte - Salvini e Di Maio : Milano, 11 feb., askanews, - Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio una copia dell'Analisi ...

