Pullman studenti perde lo sportello a Serravalle

Gazzaniga - la tragedia dei Pullman : «Il passaggio pedonale non era per gli studenti» : quel camminamento tra due strisce gialle, che attraversa il piazzale delle autolinee di Gazzaniga , la principale anomalia rilevata dal consulente della Procura della Repubblica Paolo Panzeri, nell'...

India - Pullman di studenti finisce in un burrone. Morti sei bambini e il conducente : È precipitato in un burrone, portandosi via la vita di sei bambini e dell'autista. È accaduto nel nord dell'India, nelle montagne dell'Himalaya, dove un incidente stradale ha causato la morte di diversi studenti e del guidatore di un pullman e il ferimento di altre 12 persone, sette delle quali considerate in condizioni critiche. A riferirlo sono state le forze dell'ordine locali. I bambini coinvolti nello scontro, tutti tra i 4 e i 14 anni, ...