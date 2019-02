Napoli | detenuto di 34 anni con febbre alta muore nel carcere di Poggioreale

Napoli - choc nel carcere di Poggioreale : detenuto muore con febbre alta : Un detenuto di 34 anni, in gravi condizioni di salute, deceduto verosimilmente per infarto, e un 21enne che si è ferito volontariamente dopo avere dato fuoco alla sua cella. A rendere noti i due ...

Napoli - a Poggioreale un detenuto nasconde il cellulare in pancia per un mese : Nel carcere napoletano di Poggioreale un detenuto di 40 anni ha ingoiato un cellulare per sfuggire ai controlli della polizia penitenziaria e per un mese l'apparecchio è rimasto nel suo stomaco. L'...