Inquinamento del porto di Siracusa | 6 anni e 6 mesi ad Ad di Sai 8

Stop all’Inquinamento da plastica : appello del WWF ai Capi di Stato per un accordo globale : “Una crisi globale come quella della plastica ha bisogno di una risposta globale ma al momento non esiste alcun trattato internazionale che affronti questo problema al livello mondiale e transfrontaliero“: per questo – si spiega in una nota – è partita oggi una Petizione promossa dal WWF in tutti i paesi dove è presente l’Associazione: l’invito è rivolto ai cittadini del mondo perché “chiedano ai Capi di Stato di ...

Inquinamento - il nuovo nemico della pelle : ecco come prevenire e contrastare l’invecchiamento precoce in 3 semplici mosse : C’è un nuovo nemico della pelle: l’Inquinamento. Le polveri sottili, il fumo, i raggi UV e lo smog accelerano il processo di invecchiamento della cute e accentuano rughe e macchie sul volto. «Recenti studi hanno confermato che le polveri sottili e le impurità presenti nell’aria delle nostre città si depositano ogni giorno sulla pelle restando intrappolate nel film idrolipidico che ricopre naturalmente la pelle e, penetrando in profondità nella ...

Inquinamento della costa - l'impegno di Fare Verde a Vittoria : Sabato iniziativa di Fare Verde Vittoria, per ripulire una parte della costa scoglittiese, dai rifiuti di plastica. Saranno coinvolti gli studenti

Inquinamento - Corea del Sud : la pioggia artificiale fallisce contro la cappa di smog : Fallito il tentativo della Corea del Sud di creare la pioggia artificiale per combattere l’Inquinamento atmosferico, attribuito alla vicina Cina. L’Amministrazione meteorologica Coreana ha eseguito in procedimento che ha lo scopo di innescare la pioggia “seminando” le nuvole con particelle di ioduro d’argento: le precipitazioni così create avrebbero fatto crollare l’Inquinamento, ma i risultati – per ...

Ulaanbaatar - città sospesa nella bolla del suo stesso Inquinamento - Città - : Ma prima di varcare quella meta e con essa il confine del paese più vasto al mondo, il compagno di viaggio m'invitò a scrutare fuori dal finestrino, che secondo la metrica da noi acquisita in tante ...

Aree protette : sbancamento abusivo nel parco del Vesuvio - 72enne denunciato per Inquinamento e disastro ambientale : I carabinieri forestali hanno scoperto uno sbancamento non autorizzato lungo un costone del monte Somma in località Pennino–contrada Malopasso: la zona ricade all’interno del parco nazionale del Vesuvio, in un’area riconosciuta sito di interesse comunitario-zona di protezione speciale e sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. L’area, ricoperta da un bosco di castagno, era stata aggredita realizzando uno ...

Smog Emilia-Romagna : subisce pure l’Inquinamento delle navi nel Mediterraneo : Lo Smog in Emilia-Romagna potrebbe essere incentivato anche dalle navi che solcano l’Adriatico, il Tirreno e il mar Ligure. Se n’è accorta l’agenzia ambientale regionale Arpae, in uno studio condotto nell’ambito del progetto Supersito sul rapporto fra l’inquinamento atmosferico e la salute delle persone. I tecnici di Arpae hanno analizzato dal punto di vista chimico le polveri ultra-sottili (pm 2,5) rilevate in ...

Ambiente : Nestlé prende parte alla lotta contro l’Inquinamento della plastica : Nestlé ha presentato la propria strategia per conquistare un futuro libero dall’inquinamento, annunciando una serie di azioni specifiche in linea con l’impegno già assunto nell’aprile 2018 che punta a rendere il 100% dei suoi imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. L’azienda si concentrerà in particolar modo sulla riduzione dei rifiuti plastici. Mark Schneider, CEO di Nestlè, ha dichiarato: “La nostra visione per il futuro e ...

Costa presenta iniziative per la lotta all'Inquinamento del mare : Roma, 11 gen., askanews, - Le iniziative del ministero dell'Ambiente per la lotta all'inquinamento del mare e la sostenibilità delle attività portuali e marittime, tra cui le Linee guida per i ...

L'icona anti-Inquinamento di Greenpeace smaltita come rottame sulle spiagge del Bangladesh : Il veliero che per decenni è stato l'emblema della lotta all'inquinamento e per la tutela dell'ambiente ora è arenato su una spiaggia del Bangladesh e viene venduto come rottame. E' la goletta ...

Pianta geneticamente modificata con DNA di coniglio : l’ultima novità per ridurre l’Inquinamento dell’aria negli appartamenti : Si tratta dell’Epipremnum aureum, più comunemente conosciuta come Pothos, una Pianta erbacea rampicante, già nota per la sua capacità di assorbire gli agenti inquinanti e migliorare la qualità dell’aria dell’appartamento, che oggi grazie a un team di ricercatori dell’Università di Washington è stata geneticamente modificata, aumentando il suo potere disinquinante. Gli scienziati, nella loro ricerca pubblicata lo scorso dicembre su ...

