scuolainforma

: Riduzione ore sostegno è condotta passibile di commissariamento - scuolainforma : Riduzione ore sostegno è condotta passibile di commissariamento - orizzontescuola : Organico e riduzione classi: con quante ore si diventa soprannumerari - anto_citriniti : @alesscris @ricpuglisi @borghi_claudio @AlbertoBagnai @Rinaldi_euro @IlariaBifarini @ladyonorato @Forchielli… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Il TAR Campania Napoli continua a riconoscere, in favore degli alunni diversamente abili, il diritto all’ insegnante diper un “congruo numero di ore”.Con ricorso T.A.R. notificato e depositato in data 07/11/2018, patrocinato dai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola-esperti di diritto scolastico-un genitore impugnava il provvedimento emesso dalla scuola, con cui si affermava che al figlio minore, già riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1, della l. 104/1992 (come da certificati allegati al ricorso), sarebbe stato assegnato, nell’anno scolastico 2018/2019, un insegnante diper numero di ore settimanali (12 rispetto ad un orario scolastico di 27 ore) ritenuto non sufficiente in rapporto alla patologia.In sostanza, veniva domandato in giudizio l’accertamento, per l’anno in corso e per gli anni futuri, del ...