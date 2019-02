Pensioni anticipate e Quota 100 | per Di Maio il pressing dei sindacati ' è singolare'

Pensioni : si allontanano di 3 mesi le anticipate e di 5 la vecchiaia : Nessun superamento della legge Fornero, ma solo una scorciatoia inserita nel sistema, questi gli effetti delle novità Pensionistiche del governo che ha partorito quota 100. Escludendo coloro che potrebbero rientrare nella nuova misura, che secondo i critici sarebbero per lo più uomini, statali e con carriere lunghe e continue, per gli altri gli effetti della legge Fornero continueranno a farsi sentire. Per esempio, il principale strumento ...

Uscita Pensioni anticipate a quota 100 : domanda di riserva e 'dietrofront' convenienza : Intanto si fa domanda di accesso alle pensioni anticipate a quota 100, poi si valuta l'effettiva convenienza dell'assegno di Uscita e, con l'opzione "dietrofront", aderendo con riserva alla misura novità del 2019, si decide se andare in pensione oppure continuare a lavorare. E' questa la tendenza di molti prossimi pensionati in merito alla necessità di presentare la domanda di Uscita con le pensioni anticipate a quota 100 rivendicata dal ...

Pensioni anticipate - per Quota 100 quasi 20mila domande : Arriva un nuovo aggiornamento in merito al meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100. La finestra di invio delle prime domande di quiescenza si è ufficialmente aperta una settimana fa, ma le richieste non sono tardate ad arrivare. Ad oggi, si registrano infatti 19806 pratiche di accesso anticipato all'Inps (il conteggio tiene presente i dati pervenuti fino alle 19 di ieri sera). Tra le città con maggiori domande di uscita dal ...

Pensioni anticipate e Q100 : in pochi giorni oltre 15mila pratiche : A quattro giorni dall'avvio della quota 100 i riscontri numerici offerti dall'Istituto pubblico di previdenza evidenziano oltre 15mila richieste di pensionamento. Che l'interesse fosse elevato era però emerso sin dalle prime ore, visto che già poco dopo la pubblicazione della prima comunicazione contenente le istruzioni operative si erano prodotte centinaia di richieste di quiescenza non solo attraverso gli sportelli pubblici ed i patronati, ma ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : c'è chi boccia la misura e le stime di uscita : La nuova Quota 100 è al centro del dibattito pubblico dopo la partenza sprint registrata dall'Inps e l'elevato interesse dimostrato da parte dei lavoratori potenzialmente coinvolti. Nelle prime 48 ore ...

Pensioni anticipate con opzione donna - requisiti 2019 : 58 o 59 anni più 35 di contributi : Tra le novità in arrivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sul pacchetto Pensioni non c'è solo la tanto discussa quota 100. Molte lavoratrici in queste ore stanno infatti valutando la possibilità di ottenere la quiescenza anticipata tramite l'accesso alla nuova proroga dell'opzione donna, una misura che consente formalmente l'uscita dal lavoro prima dei 60 anni di età, ma che si lega al ricalcolo contributivo ...

Quota 100 - pubblicato il decreto per le Pensioni anticipate e il reddito di cittadinanza : È entrato in vigore il decreto che introduce Quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, anche se saranno ancora necessari, per la loro operatività, diversi decreti, atti ministeriali e regolamenti. Per il reddito di cittadinanza, così come annunciato dal ministro Di Maio, per la prossima settimana sarà disponibile online un sito che conterrà tutte le spiegazioni e i relativi documenti da preparare per la domanda che potrà essere ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : previste oltre 290 mila uscite nel 2019 : Le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 sono entrate ufficialmente all'interno del nostro ordinamento con la pubblicazione del cosiddetto 'decretone' nella Gazzetta Ufficiale, un passaggio al ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : liquidazioni detassate nella PA : Il tema del trattamento di fine servizio per i lavoratori che dovessero accedere alla nuova pensione anticipata tramite Quota 100 è stato sicuramente molto dibattuto nelle scorse settimane. Il problema riguarda infatti quanto previsto dalla legge Fornero, la quale obbliga lo Stato ad erogare la liquidazione solo una volta raggiunti i requisiti di legge ordinari per la pensione di anzianità o quella di vecchiaia. Con la conseguenza che alcuni ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : si spera per decreto già lunedì in Gazzetta Ufficiale : Cresce l'attesa dei lavoratori per la pubblicazione del cosiddetto "decretone" in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento di riforma del settore previdenziale e del welfare dovrebbe essere in queste ore in fase di verifica al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, mentre le ultime stime giornalistiche ne danno l'arrivo in GU per il prossimo lunedì. Il passaggio è fondamentale per far decollare i provvedimenti visto che ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : professionisti esclusi dalla nuova misura : Le nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100 non sembrano richiedibili dai lavoratori che per raggiungere il requisito contributivo intendono far valere anche i versamenti effettuati presso specifiche casse professionali. È quanto emerge dall'ultima bozza del decreto legge sulla riforma delle Pensioni e del welfare, approvato con il Consiglio dei Ministri dello scorso 17/01. Purtroppo il provvedimento appare ora percorribile solo da chi è ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC : per il Governo mettono 'in sicurezza i deboli' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni dal Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100 e al reddito di cittadinanza. Le due riforme della previdenza e del welfare sarebbero infatti considerate come efficaci misure protettive contro l'eventualità di una recessione. Nel frattempo emergono anche nuove interessanti dichiarazioni in merito alla possibilità di estendere il riscatto ...

Pensioni - Di Maio : ‘Orgogliosi di Quota100 - oltre 620mila uscite anticipate’ : E’ il giorno di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle che presentano agli italiani il reddito di cittadinanza e le Pensioni Quota 100, due delle misure simbolo del governo gialloverde presieduto dal premier Giuseppe Conte. "Quota 100 – ha detto il vicepremier pentastellato oggi a Roma - è uno strumento di cui siamo orgogliosi”. Pensioni, il vicepremier M5s: con Quota 100 usciranno dal lavoro più di 620mila persone Come si ricorderà, dopo il ...

Pensioni anticipate - per Quota 100 e opzione donna si punta all'anzianità di versamenti : Con l'avvio della nuova Quota 100 e la proroga opzione donna c'è un tema che torna in modo preponderante al centro dell'attenzione tra lavoratrici e lavoratori, ovvero quello dell'anzianità dei versamenti. Le due nuove opzioni prevedono, infatti, rispettivamente la maturazione di almeno 38 anni di versamenti (più 62 anni di età) e 35 anni di versamenti (più 58-59 anni di età), laddove il mancato raggiungimento anche per un periodo di tempo molto ...