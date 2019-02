M5S esce con le ossa rotte in Abruzzo Emma Fattori | Tradire la propria identità

Abruzzo - trionfa il Centrodestra. Vola la Lega : 1° partito M5S in netto calo - deludono Pd e Forza Italia. Cresce Fdi : Trionfo del Centrodestra con un boom della Lega superiore alle previsioni, sostanziale tenuta del Centrosinistra come coalizione (non il Pd come partito) e risultato nettamente deludente per i 5 Stelle. E' la sintesi di quanto accaduto alle elezioni regionali in Abruzzo... Segui su affaritaliani.it

Abruzzo - trionfa il Centrodestra. Vola la Lega : 1° partito M5S in netto calo - deludono Pd e Forza Italia. Cresce Fdi : Trionfo del Centrodestra con un boom della Lega superiore alle previsioni, sostanziale tenuta del Centrosinistra come coalizione (non il Pd come partito) e risultato nettamente deludente per i 5 Stelle. E' la sintesi di quanto accaduto alle elezioni regionali in Abruzzo... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - Lega primo partito ma cala al 34 - 4%. Stabile il M5S. Cresce FI mentre il Pd è al minimo storico con il 16 - 1% : La Lega perde terreno ma si conferma il primo partito con il 34,4% delle preferenze, Stabile il Movimento 5 stelle, mentre crolla ai minimi storici il partito democratico. È la fotografia degli ultimi Sondaggi Ipsos realizzati per il Corriere della Sera, a meno di quattro mesi dalle elezioni Europee. A vincere, per ora, è però l’astensione: il 42,5% degli intervistati, infatti, si dichiara indeciso oppure afferma che non andrà alle urne. ...

Sondaggi elettorali - cresce il divario tra Lega e M5S : il partito di Salvini prende il largo : La Lega di Matteo Salvini continua a guadagnare consensi ed è con sempre più vantaggio il primo partito. In costante calo, invece, il Movimento 5 Stelle, guidato da Luigi Di Maio. Notevole la differenza tra il dato attuale dei due partiti e il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo: il Carroccio ha quasi raddoppiato i consensi, il M5s ha perso l'8%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall’istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all’ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell’ultimo mese, sarebbe calato ...

Camera - M5S bacchetta i suoi deputati : niente corse - dall'aula si esce composti : I vertici grillini bacchettano i deputati indisciplinati che dopo l'ultimo voto in aula, presi dalla fretta, si sono precipitati fuori dall'emiciclo. 'dall'aula si esce in maniera ordinata', questo il ...

"Dall'aula si esce in maniera ordinata" - M5S bacchetta i deputati : I vertici grillini bacchettano i deputati 'indisciplinati' che dopo l'ultimo voto in aula, presi dalla fretta, si sono precipitati fuori dall'emiciclo. "Dall'aula si esce in maniera ordinata", questo ...

Sondaggi - Lega torna a crescere : 32 - 6%. M5S scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...

L'audio di PiazzaPulita del dialogo tra Merkel e Conte : "La Lega cresce - M5S preoccupati dai sondaggi. Si chiedono cosa fare in campagna elettorale" : "I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Il premier Giuseppe Conte spiega così la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione che questa sera ha mandato in onda 'Piazza Pulita', in onda su La7.Nel video della ...

Tav - disaccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Tecnè - effetto 'gilet azzurri' : Forza Italia cresce all'11 - 7% - tiene il M5S - cala la Lega : Dall'ultimo sondaggio Tecnè del 10 gennaio emergono importanti novità. Per quanto concerne l'apprezzamento verso i singoli movimenti, si registra un segnale decisamente più incoraggiante per il partito guidato da Silvio Berlusconi. Infatti, rispetto ai sondaggi dei mesi scorsi che davano Forza Italia al di sotto del 10%, probabilmente l’effetto 'gilet azzurri' avrebbe giovato al movimento di centrodestra fondato dall'ex presidente del Milan. ...

Sondaggi 2019 : la Lega cresce ancora - prosegue il declino del M5S : Anno nuovo, Sondaggi nuovi. Ma il trend resta lo stesso evidenziato nelle ultime settimane del 2018, quelle "caldissime" del confronto nel governo e con l'Europa sulla manovra. Con la Lega che resta ben al di sopra della quota 30% e i 5 Stelle che vi si allontanano sempre pi, con una parabola che il

Governo Conte - lo spread tra racconto pubblico e consenso : M5S-Lega mantengono la fiducia (che cresce nelle istituzioni) : I primi sei mesi e mezzo del Governo che si definisce del cambiamento misurano lo spread tra buona parte del racconto pubblico – sui giornali, in televisione, sui social – e il sentimento della maggioranza che resta al momento a prova di bomba, mai scalfito: i partiti del contratto, M5s e Lega, insieme non mollano il 60 per cento di base elettorale virtuale. “Incompetenti, analfabeti istituzionali, scappati di casa!”, e ...

Sondaggi elettorali - la Lega sempre più primo partito : cresce il divario con il M5S : La Lega è sempre più nettamente il primo partito: continua a crescere il divario con il Movimento 5 Stelle che, secondo gli ultimi Sondaggi, è a quasi sette punti di distanza. Due rilevazioni mostrano come il Carroccio superi nettamente il 30%, mentre il M5s non arriva neanche al 28%. Male il Pd e Forza Italia che non riescono a recuperare consensi.Continua a leggere