Indagati per riciclaggio denaro | gioiellieri ai domiciliari

Trentino - turisti morti per legionella : otto imprenditori Indagati. “Omicidio colposo” : Sono otto gli imprenditori turistici indagati nell’ambito dell’inchiesta sui tre turisti italiani morti di legionella durante la scorsa estate. Il Nas dei carabinieri di Trento ha denunciato alla procura i titolari di tre strutture ricettive, ritenuti responsabili di omicidio colposo per la mancata predisposizione del piano di valutazione del rischio legionellosi, reso obbligatorio a seguito della Conferenza Stato-regioni del 7 maggio 2015. ...

Consip - richiesta pg Cassazione al Csm : “Condanna disciplinare per Woodcock. Non iscrisse Vannoni tra gli Indagati” : Il procuratore generale della Cassazione Mario Fresa ha chiesto alla Sezione disciplinare del Csm di condannare il pm di Napoli Henry John Woodcock alla censura e la sua collega Celestina Carrano all’ammonimento. La richiesta è arrivata nell’ambito del processo a carico dei due magistrati. Entrambi sono accusati di aver violato i diritti di difesa dell’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, ascoltato nell’inchiesta Consip come ...

La procura di Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio per i 25 Indagati nell’inchiesta sull’Hotel Rigopiano : La procura di Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio per le 25 persone indagate nell’inchiesta sull’Hotel Rigopiano di Farindola, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una

Hotel Rigopiano : Procura chiede processo per tutti i 25 Indagati : Il Procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia hano firmato venticinque le richieste di rinvio a giudizio oper latrettanti indgatai nell'inchiesta sul tragedia dell'Hotel di Farindola. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono numerosi e vanno dal disastro colposo all'omicidio plurimo colposo, dal falso ideologico all'abuso edilizio.Continua a leggere

Salvini e Bonafede Indagati per video Battisti : chiesta archiviazione - : I due ministri sono accusati di "mancata tutela della dignità della persona arrestata", per le modalità con cui è stato accolto l'ex terrorista a Ciampino e diffuso il video della sua cattura. Per i ...

Battisti - Salvini e Bonafede Indagati per ‘mancata tutela dignità della persona arrestata’ : pm chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta in relazione alle modalità dell’arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell’interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La richiesta di archiviazione è ...

Viadotti a rischio crollo - dieci nuovi Indagati per i report "edulcorati" : Sotto la lente di ingrandimento della guardia di finanza sono finite le relazioni dei tecnici di Autostrade e di Spea