Vittoria | auto esce fuori strada e finisce sul tetto di una casa

Incidente stradale a Vittoria : scontro auto-moto : Incidente stradale oggi pomeriggio poco dopo le ore 16,30 in via La Marmora angolo Via Adua a Vittoria . Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Coltello in auto - una denuncia a Vittoria : Un nordafricano è stato denuncia to dalla Polizia a Vittoria per porto abusivo di Coltello di genere vietato. Fermato vicino Piazza Manin

Autogol di ADL e Vittoria al Frosinone : di Riccardo SignoriCinquestelle a De Laurentiis. Che non significa De Laurentiis è un 5stelle, anche se in quanto ad euforia verbale... Cinquestelle perché chi meglio di lui riesce a far cinema con tre frasi secche? A far sorridere o a far piangere, dipende dallo stato d'animo di chi ascolta? Due cosette dette al New York Times, non l'Eco di Peretola, ed eccoci fuori dalla noia di un campionato monotono e senza fantasia. Anche negli Usa l'Italia ...