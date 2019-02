Serie C | Matera e Pro Piacenza non scendono in campo

Serie C - format da rivedere : oggi si attende l'esclusione di Matera e Pro Piacenza : In Serie C, nei tre gironi, il campionato vive il suo momento decisivo, mentre, purtroppo, i primi verdetti della stagione riguardano vicende dolorose, almeno sul piano calcistico, in quanto oggi 6 febbraio la F.I.G.C. dovrebbe ufficializzare l'esclusione dai gironi di pertinenza del Matera e Pro Piacenza....Continua a leggere

Serie C - delega per avviare l’iter per l’esclusione di Matera e Pro Piacenza : i dettagli : Sono ore caldissime per il campionato di Serie C dopo la decisione sul format della Serie B. Adesso il presidente della Figc Gravina ha chiesto e ottenuto dal consiglio federale la delega per avviare l’iter di esclusione (ex art.16 delle Noif) di Matera e Pro Piacenza dal campionato di Serie C. Come riporta anche l?Ansa è stata inoltre approvata la modifica dell’articolo 8 del codice di giustizia sportiva, con ...

Serie C - penalità ufficiali : clamorosa stangata al Matera - -26! : Ormai, quando si parla di Serie C, si va sempre a sfociare sul grottesco. Sia in campo che fuori.Ieri nel girone A è stato il giorno delle ‘testate‘: Rossini dell’Albissola ne rifila una al tecnico della Pro Vercelli mentre Favarin, mister della Lucchese, la capocciata la da al vice dell’Alessandria. Per entrambi sono attese lunghissime stangate.Oggi invece il Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) Sezione Disciplinare ...

Serie C - 5 società penalizzate : -26 al Matera - -4 a Cuneo e Pro Piacenza : ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 societa' di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C , il ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...

Penalizzazioni per 5 squadre di Serie C : -26 punti al Matera : Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato su segnalazione della COVISOC 5 club di Lega Pro per violazioni amministrative: penalizzazione record per il Matera (-26). L'articolo Penalizzazioni per 5 squadre di Serie C: -26 punti al Matera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Serie C - la classifica : il Matera non si presenta - il Catania vince a tavolino [FOTO] : 1/37 Raffaele Rastelli/ LaPresse ...

Serie C - nuovo sciopero da parte dei calciatori di Matera e Pro Piacenza : Ancora guai in Serie C, Matera e Pro Piacenza devono fare i conti con problemi dal punto di vista finanziario. Oggi l’Aic annuncia nuove agitazioni, previsti altri scioperi. L’Assocalciatori fa sapere con un comunicato che “i calciatori professionisti tesserati per il Matera, attualmente in attesa dello svincolo per morosita’ da parte del Collegio Arbitrale, richiamando tutte le motivazioni gia’ esposte a ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza : indetto lo sciopero dei calciatori : I giocatori di entrambi i club non scenderanno in campo domenica a seguito dei mancati adempimenti retributivi da parte delle società. L'articolo Serie C, Matera e Pro Piacenza: indetto lo sciopero dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - Matera in sciopero : la Reggina ne fa 6 alla Berretti - ragazzi applauditi dai tifosi ospiti : ... amara la riflessione di Cevoli , "Il calcio così non piace a nessuno", ma soprattutto un assaggio di sportività nella difficilissima giornata dello sport italiano.

Video/ Matera Reggina - 0-6 - : highlights e gol della partita - Serie C 19giornata - : Video Matera Reggina , risultato finale 0-6, : higlhights e gol della partita, valida nella 19giornata del Campionato di Serie C.

Diretta Matera Reggina / Risultato finale 0-6 - streaming video e tv : amaranto a valanga! - Serie C - : Diretta Matera Reggina streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e Risultato live della partita per la 19giornata di Serie C, girone C.

DIRETTA MATERA REGGINA / Streaming video e tv : precedenti nettamente favorevoli ai lucani - Serie C - : DIRETTA MATERA REGGINA Streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 19giornata di Serie C, girone C.

Serie C - la precisazione del Presidente Ghirelli sul Matera : “Non c’è nessuna guerra in atto tra la Lega Pro e il Matera. L’incontro tra me e Lamberti ? Dopo il 2 di gennaio, appena rientrerò. In ogni caso, avevo scambiato dei messaggi con L’Avv. Napoletano e ci eravamo detti di incontrarci e, quindi, se ci fosse stato un sistema di comunicazione interno non avrebbe avuto senso richiedere un incontro già determinato. Nel merito, bisognerà aspettare il dispositivo della Corte Federale di ...