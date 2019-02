Lotta libera e femminile | campionati italiani Ostia 2019 | assegnati i titoli nazionali

Lotta libera - Grand Prix Ivan Yariguin 2019 : dominio assoluto dei padroni di casa russi con 10 vittorie su 10 al maschile : La stagione agonistica internazionale 2019 della Lotta è partita questo fine settimana con il Grand Prix Ivan Yariguin di Krasnoyarsk, in russia. Gli atleti di casa hanno dominato in lungo e in largo nella Lotta libera maschile, completando l’en plein di vittorie in 10 categorie di peso su 10 e portando a casa anche numerosi piazzamenti sul podio. Nei -57 kg maschili è andata in scena una finale con il derby russo tra Muslim Sadulaev e ...