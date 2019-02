Con le parole giuste, anche uno 0-0 è meno noioso

ilnapolista

(Di domenica 10 febbraio 2019) La Fiorentina è un fastidio Non mi piacciono gli 0 a 0, è noto. Eppure in sere come questa, dopo settimane come queste, quanto m’è dolce naufragarci dentro, quanto è rassicurante doversi occupare di un pareggio, di un risultato a reti bidopo una partita, pensa te, di calcio. La Fiorentina è un fastidio, si sa, contro il Napoli gioca sempre alla morte, chissà poi perché. Guardate questo punticino che ha strappato, a cosa le sarà servito? Cosa le cambierà da qui alla fine? Niente, però potrà farsi bella in società, alle feste, dicendo cose come: “Abbiamo portato via un punto al Napoli”. Yeah.La grazia di un pareggio vero. Il Napoli andando a tempo, chiudendo il controtempo viola, gioca bene, s’impone ma non vince. Il pareggio a reti inviolate. Dovremmo riappropriarci del suono che fa “Inviolate”, ironia della sorte, più inviolata della rete dei viola non può esserci nulla, ...