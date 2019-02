Chi è Mahmood? Dall’eliminazione a X Factor alla vittoria di Sanremo 2019 | ecco

sportfair

: Votate Ultimo, votate Mahmood, votate Baglioni votate chi vi pare ma vi prego, vi scongiuro, non fate vincere il Volo. #Sanremo2019 - AlicelikeAudrey : Votate Ultimo, votate Mahmood, votate Baglioni votate chi vi pare ma vi prego, vi scongiuro, non fate vincere il Volo. #Sanremo2019 - _the_jackal : Vince Mahmood.... e ora chi lo dice a Salvini! #Sanremo2019 - matteograndi : Nell’anno del Prima gli italiani in politica e degli ospiti solo italiani al Fedtival, a #Sanremo2019 vince Mahmood… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)vince la 69ª edizione del Festival dichi è il giovane italo-egiziano capace di sbaragliare la concorrenza dei big della kermesse canora Dopo quattro serate ad alto contenuto musicale, il Festival digiungesua conclusione. Il vincitore della kermesse canora, giuntasua 69ª edizione, è a sorpresacon il brano dal titolo ‘Soldi‘. Il cantante italo-egiziano è stato capace di sbaragliare la concorrenza di altri big in gara, come Loredana Bertè, Paola Turci e Francesco Renga, piazzandosi primo in classifica davanti ad Ultimo e ad Il Volo.Matteo Rasero/LaPresseGRM FOTOMa chi è? Il vincitore diha 27 anni e nonostante il suo nome di origini arabe, nasce a Milano nel 1992 da madre 100% italiana e padre egiziano. Il suo percorso musicale e canoro inizia dtenera età, quandosegue corsi ...