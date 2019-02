Cagliari in sostegno dei pastori sardi | rossoblù in campo con una maglia solidale

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) La situazione in Sardegna si fa sempre più scottante, isono in rivolta e reclamano un aumento del prezzo del latte, arrivato attualmente a costare 60 centesimi al litro. In tutta l'isola aumentano a dismisura le proteste degli allevatori, che bloccano le strade e perquisiscono i tir provenienti dal porto di Genova, alla ricerca del latte importato dall'estero e venduto a basso prezzo.La manifestazione deiera stata portata ieri mattina davanti ai cancelli di Asseminello, dove ilCalcio era in ritiro in vista del match di stasera a San Siro contro il Milan. Dopo alcune ore di tensione, in cui gli allevatori non permettevano al pullman deldi uscire per dirigersi all'aeroporto, era stato trovato un accordo con la società, che aveva promesso solidarietà e visibilità alla protesta degli allevatori....