Autonomia | Armao Sicilia | ' fa bene all' Italia se ci sono correttivi' 2

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' (3) : (AdnKronos) - Quello che manca, invece, per l'assessore regionale all'Economia è una riflessione sul tema del regionalismo differenziato che "entri nel merito, abbandonando vecchi slogan". Una riflessione che riconquisti spazio anche sui media. "Il tema delle migrazioni è importantissimo, cruciale,

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) - "Un federalismo più avanzato non può che far bene all'Italia". A sventolare la bandiera del regionalismo questa volta non è un amministratore leghista del Nord, ma il sicilianissimo Gaetano Armao, vice presidente della Regione, recentemente ele