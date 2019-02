Anticipazioni tedesche ' Tempesta d' amore' | Alicia e Viktor ritornano per le nozze di Boris

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Boris e Tobias escono di scena! : Sarà un finale dolce-amaro quello di Boris Saalfeld (Florian Frowein) e Tobias Ehrlinger (Max Beier), la prima coppia omosessuale del cast fisso nella storia di Tempesta d’amore! Il prossimo mese, negli episodi in onda sui teleschermi in Germania, andrà infatti in scena la conclusione della lunga storyline che ha visto protagonisti questi due personaggi. Ma per i loro fan c’è una brutta sorpresa… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Robert confessa in tribunale e riconquista Eva! : Potrebbe essere vicina la fine del dramma coniugale che ha sconvolto i fan dell’amatissima coppia formata da Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané). Negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore i due ex protagonisti rischieranno infatti di lasciarsi definitivamente distruggendo la propria famiglia, ma fortunatamente alla fine i sentimenti sembreranno avere la meglio… Ecco dunque cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe, al ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Alfons e Hildegard si licenziano! E Werner… : Si concluderà in modo davvero inaspettato il triangolo più “agé” della recente storia di Tempesta d’amore. A dimostrazione che non è mai troppo tardi per innamorarsi, nella quindicesima stagione della soap Werner (Dirk Galuba) perderà infatti la testa per Hildegard (Antje Hagen). Peccato che quest’ultima sia la moglie del suo più stimato dipendente… Ecco dunque cos’è accaduto tra l’albergatore ed i Sonnbichler negli episodi di Sturm der Liebe ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : ANDRÉ - EMILY e gli 007 - tutta la storia! : Una storia d´amore drammatica e travolgente sconvolgerà la vita di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Dopo la fine della sua storia con Melli (Bojana Golenac), infatti, lo chef conoscerà un’altra donna in grado di fargli battere il cuore. Anche in questo caso, però, la fortuna non sarà dalla sua parte… Ecco dunque tutta la storia di ANDRÉ e EMILY, appena andata in onda nelle puntate tedesche di Sturm der ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Alicia e Viktor tornano al Fürstenhof dopo le nozze! : Una bellissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra non molto, negli episodi in onda sui teleschermi d’oltralpe il Fürstenhof gioirà per il ritorno di una coppia di ex protagonisti davvero amatissima… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alicia e Viktor si sposano e partono Negli episodi attualmente in onda in Italia ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Xenia sposa Christoph… e lo fa condannare! : Mai vendetta fu servita più fredda di quella di Xenia (Elke Winkens) nei confronti di Christoph (Dieter Bach). Decenni dopo la loro separazione, la donna porterà finalmente a termine la sua revanche nei confronti dell’odiato ex marito grazie ad un piano tanto diabolico quanto paziente… Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Tempesta d’amore della quindicesima stagione appena andati in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Christoph scrive ad Eva dal carcere… : Continua il periodo difficile per una delle coppie storiche più amate della storia di Tempesta d’amore! Ben sette stagioni dopo il loro happy end, Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) si ritroveranno infatti ad affrontare la prima vera crisi del loro matrimonio. Ed il risultato sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà nei negli episodi tedeschi della quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - puntate tedesche : le nozze inattese : Tempesta d’amore, puntate straniere: Boris sposa Tobias Un lieto fine tingerà di rosa le prossime puntate di Tempesta d’amore. Le Anticipazioni tedesche della soap opera in onda in Italia tutti i giorni su Rete 4, svelano che Tobias e Boris dopo un periodo di crisi si ritroveranno. Quando Christoph scoprirà che il figlio prediletto è gay e fidanzato con Tobias, ordirà un tranello per dividerli. Nelle puntate straniere di Tempesta ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : BORIS e TOBIAS si sposano! : Un matrimonio davvero speciale attende i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra pochissimo negli episodi in onda sui teleschermi d’oltralpe andrà infatti in scena la conclusione della prima storia d’amore gay ad aver coinvolto dei personaggi fissi della soap. Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: BORIS e TOBIAS si lasciano Iniziata proprio in ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - puntate tedesche : il suicidio : Tempesta d’amore, puntate straniere: Christoph viene incastrato Christoph e Xenia continueranno ad essere al centro di intrighi e tranelli nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. L’albergatore verrà incastrato dall’ex moglie che sarà disposta a vendicarsi dei soprusi subiti. Xenia avvelenerà Tobias e il giovane avrà presto un grave incidente in moto che rischierà di creare danni permanenti al cugino di Romy. Nelle ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Christoph droga Xenia e lei cerca di uccidersi! : Amore ed odio non sono mai stati così intrecciati come nel rapporto tra Christoph (Dieter Bach) e Xenia (Elke Winkens). Dopo essersi innamorati, sposati e aver messo al mondo ben quattro figli, i due sono diventati acerrimi nemici, arrivando a farsi una guerra spietata. Eppure i vecchi sentimenti non sono affatto scomparsi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore della quindicesima stagione appena andati in onda in ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Christoph sotto processo per tentato omicidio! : Un’aspra battaglia attende Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Da sempre abituato ad affrontare durissime guerre di potere, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il dark man del Fürstenhof si ritroverà a dover combattere in una situazione che non aveva previsto… e l’esito sarà tutt’altro che scontato! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Michael e Natascha perdono la bambina : Momenti drammatici sono in arrivo a casa Schweitzer-Niederbühl! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, Michael (Erich Altenkopf) e Natascha (Melanie Wiegmann) vedranno la propria vita improvvisamente arricchita dall’arrivo di un nuovo membro familiare, salvo poi rischiare di perdere tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio febbraio! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Tobias lascia Boris! E lui decide di… : Continuerà a tenere banco la storia d’amore tra Boris Saalfeld (Florian Frowein) e Tobias Ehrlinger (Max Beier), la prima coppia omosessuale formata da due personaggi fissi nella storia di Tempesta d’amore. E per i due innamorati è in arrivo una prova molto difficile… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania il prossimo mese! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Tobias avvelenato Boris e ...