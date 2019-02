Riccione | lite in un locale | accoltellati due giovani Sono in gravi condizioni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) Duestatiin undidopo unavicino a un. I due, entrambi 23enni,ricoverati inall’ospedale Infermi di Rimini, dovegiunti dopo l’allarme lanciato dai carabinieri, intervenuti sul posto allertati per unascaturita per futili motivi.Secondo diversi testimoni, per ferire i duesarebbero stati usati coltelli a serramanico. Subito dopo gli aggressori sidati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.I fatti risalgono all’1 della notte tra venerdì e sabato in viale Torino nei pressi delbrasiliano ‘La Mulata’. I carabinieri hanno disposto posti di blocco in tutta la zona e simessi sulle tracce degli aggressori.L'articoloin undueinproviene da Il Fatto Quotidiano.