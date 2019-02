Oggi torna la Giornata di Raccolta del Farmaco | dove partecipare a Olbia e in Gallura

Terremoto Catania - nuova scossa Oggi all’alba : epicentro vicino il centro cittadino - torna la paura per l’Etna : 1/7 ...

Meteo - weekend con ribaltone : tornano piOggia e neve : Torna il maltempo nel weekend. Secondo gli esperti Meteo sabato nubi dense e minacciose arriveranno sul Nord-Ovest e sull'alto Tirreno. Attese piogge e anche un po’ di neve sui settori alpini della Valle d'Aosta. Altrove il tempo si manterrà abbastanza tranquillo salvo qualche nube in più sull'area tirrenica.Continua a leggere

LIVE Sanremo 2019 Oggi in DIRETTA : 7 febbraio - tornano in gara i favoriti Ultimo e Irama. Cristicchi outsider. Venditti - Tozzi - Raf e Vanoni : che ospiti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista GOggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : quando tornano in gara Dominik Paris e Sofia GOggia? Date - programma e orari delle discese : Dominik Paris e Sofia Goggia hanno dato spettacolo in questi primi due giorni dei Mondiali di sci alpino: in Svezia i nostri portacolori si sono messi al collo l’oro e l’argento, dando nuova linfa alla storia azzurra di questa disciplina. Il ventinovenne di Merano, però, non ha finito qui la propria rassegna iridata: nei prossimi tre giorni, infatti, sarà di scena per le due prove della discesa libera. La gara, in questo caso, si ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda prova discesa femminile - torna in pista Sofia GOggia. Ci sarà Shiffrin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Dopo il superG di ieri le donne tornano nuovamente in pista per preparare al meglio la gara di domenica. sarà un’occasione importante per testare le traiettorie, studiare i passaggi e soprattutto valutare quella parte alta che ieri è stata cancellata dal tracciato per le condizioni climatiche. In casa Italia ...

Sci alpino - gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vuole allungare in classifica - torna Sofia GOggia : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti ...

Atletica - Alessia Trost torna in pedana Oggi a Trinec. Bisogna confermare l’ottimo avvio di stagione : Alessia Trost è pronta a confermarsi dopo l’ottimo avvio stagionale fatto registrare lo scorso sabato ad Hustopece, dove la punta di diamante azzurra del salto in alto ha esordito con un più che positivo 1.94 metri. Come annunciato dalla FIDAL, la nostra rappresentante oggi alle ore 16.00 sarà al via della gara a Trinec, in Repubblica Ceca. La competizione odierna farà da tappa di avvicinamento agli Europei indoor di Glasgow, in Scozia, ...

Sci alpino - edema al ginocchio per Federica Brignone : è in dubbio per Maribor. Sofia GOggia torna anche in gigante! : Gioie e dolori in casa Italia pensando a quanto accaduto a Garmisch-Partenkirchen (Germania), nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Se infatti il Bel Paese ha potuto sorridere per il secondo posto di Sofia Goggia, bissando la seconda piazza del superG sempre sulle nevi teutoniche, la giornata tricolore è stata accompagnata anche dalla tristezza per gli infortuni occorsi a Federica Brignone e a ...

Giornata della Memoria - il direttore del Museo di Auschwitz : le parole dell’odio anche Oggi “frastornano le coscienze” : “In principio era il verbo, ma quando il verbo si e’ trovato fra gli uomini e’ emerso che puo’ anche distruggere. La segregazione non e’ la stessa cosa della scelta, il numero non e’ la stessa cosa del nome, la baracca non e’ l’edificio, la rampa non si traduce solo con binario“: queste le parole del direttore del Museo del campo di sterminio Auschwitz, Piotr Cywinski, pronunciate oggi in ...

GOggia - torna ed è seconda : 'Adesso punto ai Mondiali' : Rientra dopo 99 giorni di stop per la frattura al perone destro e nella sua prima gara stagionale in Coppa del Mondo è subito seconda: dubbi e perplessità svaniscono in un baleno nel superG di ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Garmisch e Slalom Kitzbuehel. Sofia GOggia - bentornata! Noel nuovo fenomeno : Oggi si sono disputare il SuperG femminile di Garmisch e lo Slalom maschile di Kitzbuehel. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. SuperG FEMMINILE Garmisch: NICOLE SCHMIDHOFER: 10. L’austriaca era una delle grandi favorite delle vigilia e non ha deluso le aspettative confermando il suo ottimo momento di forma: terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Lake Louise, quinto podio ...

Sofia GOggia torna e stupisce : L'azzurra completa la sua prova in 1'20"21 cedendo solo per 0"23 all'austriaca Nicole Schmidhofer , 1'19"98, , campionessa del mondo in carica della specialità. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : Sofia GOggia FENOMENO VERO! Torna ed è subito sul podio! 4a Brignone : Cara Sofia Goggia, quanto ci sei mancata! La fuoriclasse bergamasca è Tornata in Coppa del Mondo di sci alpino facendo subito centro nel SuperG di Garmisch (Germania), conquistando un secondo posto assolutamente straordinario. La campionessa olimpica di discesa rientrava infatti in gara a più di tre mesi dalla frattura al malleolo patita nel mese di ottobre. Un’atleta normale avrebbe faticato a ritrovare subito le giuste sensazioni dopo ...