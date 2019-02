Italia-Francia | prove | poco convinte | di distensione

Crisi Italia-Francia : dal dopoguerra mai rapporti così tesi : C’eravamo tanto amati. Fino a giugno, quando si è insediato il governo legastellato. Poi tra Roma e Parigi solo ingerenze, spintoni e qualche sgambetto. E la «separazione», sancita dal richiamo dell’ambasciatore francese a Roma dei giorni scorsi. Che tra Emmanuel Macron e i gialloverdi non sarebbe mai potuto scoccare un colpo di fulmine si era capito dal principio, ma nessuno pensava che la relazione tra i due paesi partner si ...

Che cosa c'entra Mosca nella crisi tra Francia e Italia : Giovedì scorso la Francia ha richiamato a Parigi Christian Masset, il suo ambasciatore a Roma. La maggior parte dei media Italiani ha spiegato questa crisi diplomatica come il vertice dell'escalation tra i due paesi – e le due visioni politiche che essi hanno dell'Europa e del mondo – in vista delle

Matteo Salvini a Sky Tg24 : "Tra Italia e Francia problema politico" - : Il vicepresidente del Consiglio ospite di Maria Latella: "Tra il nostro popolo e quello francese non c'è alcun problema". Sulla Tav: "Secondo me serve, il mio obiettivo è sbloccare tutti i cantieri"

Alessandro Di Battista : 'Francia furiosa con l'Italia per la storia del Franco Cfa' : Lo hanno messo a cuccia, dopo la quantità di sparate a vanvera dei primi quindici giorni in Italia, quelli seguiti al suo ritorno in Italia. Così Alessandro Di Battista ne ha approfittato per ...

Alessandro Di Battista : "Francia furiosa con l'Italia per la storia del Franco Cfa" : Lo hanno messo a cuccia, dopo la quantità di sparate a vanvera dei primi quindici giorni in Italia, quelli seguiti al suo ritorno in Italia. Così Alessandro Di Battista ne ha approfittato per andarsene in Francia. No, non dai gilet gialli, ma probabilmente a casa della compagna, che è francese. E pr

Gelo Italia-Francia - intervengono Conte e Mattarella : I rispettivi Presidenti, Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de Bezieux inviano una lettera al Capo della Repubblica francese e al premier italiano in cui spiegano che " l'economia vuole unire ciò che la ...

Italia e Francia unite nella lotta contro il libero mercato dei prezzi : ... che a loro volta corrisponderebbero compensi più alti ai produttori diretti , come agricoltori e allevatori, che insieme costituiscono una categoria molto importante per l'economia francese. Una ...

Francia-Italia - Loiseau : "La ricreazione è finita" : "Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita". La Ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha gettato questa mattina altra benzina sul fuoco. L'espressione, decisamente poco felice in un momento di tensione diplomatica tra Francia e Italia, è destinata a far discutere; rischia di dar ragione a chi sostiene che l'Italia fosse in una condizione di subalternità rispetto alla Francia prima del cambio di ...

"Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia" : Landini ad Huffpost: "Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia. Non capisco senso e utilità soprattutto guardando i rapporti commerciali e imprenditoriali con il governo francese". Il leader della Cgil parla nel corso del corteo che si avvia verso la storica Piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro problema non è l'azione politica - aggiunge Landini-. Vogliamo incontro con il governo. Guardando questa piazza piena se ...

Macron snobba Salvini - è gelo tra Italia e Francia : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore francese per la...

Tria : Francia-Italia? Nuvole passeggere : 10.14 Per il ministro dell'Economia, Tria,tra Italia e Francia c'è solo "una incomprensione passeggera dovuta a difficoltà di comunicazione". In un'intervista alla Stampa, Tria ha affermato che l'Italia non ha "nessun motivo ...

