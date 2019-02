Genoa | Sanabria rivela la clausola | “Riscatto sicuro a 9 gol”

Genoa - Sanabria svela una ‘singolare’ clausola sul suo contratto : Genoa, Sanabria ha parlato dell’accordo che lo lega al club ligure, accordo che potrebbe prolungarsi a fine stagione Il centravanti del Genoa Sanabria, ha avuto un ottimo impatto sulla squadra, nonostante il difficile compito di dover far dimenticare Piatek, volato a Milano. Il centravanti, parlando a Radio Monumental, ha svelato una clausola presente nel suo contratto col Grifone: “Il Genoa ha l’obbligo di riscatto nel caso in cui ...

Giochi Preziosi - i bomber passati dal Genoa : da Milito a Sanabria : Tutti i centravanti dell'era Preziosi, che dal 2003 ha sempre avuto attaccanti di livello in quasi tutte le stagioni. Da Diego Milito a Sanabria, preso in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

Genoa - Sanabria e Preziosi : una storia lunga. Ma quale colpo last minute! : Antonio Sanabria , 22 anni, . ansa Antonio Sanabria, per nulla intimorito dalla scomoda eredità di Piatek, ha raccolto il testimone del polacco con incredibile serenità. Due gol in due partite hanno ...

Antonio Sanabria - la definitiva consacrazione in maglia Genoana? : Dalle parti di Genova, sponda rossoblu, non si capacitavano per la cessione di Piatek al Milan fino a quando Antonio Sanabria non l’ha sostituito, andando a segno due volte nelle sue prime due partite.Calcio, Storie, Sudamerica, Antonio Sanabria / Il giocatore paraguaiano è tornato in Italia, con la formula del prestito per diciotto mesi, dagli spagnoli del Betis Siviglia con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni; esordisce lo ...

Serie A - Sanabria-gol fa dimenticare Piatek : Genoa-Sassuolo 1-1 : Genoa e Sassuolo non si fanno male: un punto a testa che smuove leggermente la classifica anche se non vale la svolta per il Grifone – reduce dalla vittoria sull’Empoli – e non consente agli emiliani di vedere vicina la zona-Europa. Di positivo c’è che a Marassi la nostalgia per Piatek sta già sfuma

Il 'nuovo' Genoa piace : fischi a Preziosi per Piatek - ma Sanabria lo fa scordare : Sanabria ha timbrato l'1-1 prima del riposo e il Genoa edizione Prandelli, risalito all'onore del mondo dopo il mercato di gennaio, sei giocatori nuovi,, ha mostrato qualità e un carattere di ferro . ...

Genoa - Sanabria : 'Io l'erede di Piatek? Non l'ho mai visto giocare' : Ora sarà tutto totalmente differente", parla così Sanabria ai microfoni di Sky Sport . L'ex attaccante di Roma e Sassuolo, che il Genoa ha prelevato dal Betis durante il calciomercato invernale, ha ...

Genoa - Piatek è già dimenticato. Ora il bomber è Sanabria : Primo pallone giocato, e subito in gol. Meglio di così Antonio Sanabria non avrebbe potuto cominciare la sua avventura Genoana al ritorno in Italia, grazie al gol del definitivo 3-1 segnato a Empoli. ...

Empoli-Genoa - Prandelli : 'Squadra responsabilizzata senza Piatek. Sanabria un talento naturale' : ... così abbiamo cambiato a gara in corso e i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare tutto al meglio - ha spiegato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi ...

Sanabria subito in gol - il Genoa passa a Empoli : Il Genoa torna a vincere fuori casa dopo 5 sconfitte consecutive lontano da Marassi. L'Empoli invece esce tra i fischi dei suoi tifosi perdendo malamente, toscani quasi mai veramente in partita e contestati a fine gara. Lezione di cinismo da parte della squadra di Cesare Prandelli, in vantaggio alla prima occasione con Kouame'. Protagonista anche il portiere Radu portentoso a salvare su conclusioni di Krunic e Caputo, mentre Zajc coglie un palo ...