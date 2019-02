Fiorentina-Napoli 0-0, pagelle / Almeno questa volta i giocatori sono scesi in campo

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) MERET. I suoi compagni staseraimpegnati in una gara grottesca, a chi si divora più gol. Lui, di suo, ci mette una caterva di rilanci sbagliati, nel vano tentativo di scavalcare il pressing viola. Epperò quando la Patria napoletana chiama, Meret risponde alla grande su uno spaventoso tiro di Veretout – 6,5L’unico e solo tiro pericoloso che lafa in porta: Meret c’è – 6,5HYSAJ. Solita e solida partita dell’era ancelottiana, di quelle che l’Onesto Faticatore albanese aveva cominciato a fare prima dell’avvento di Riccioli d’Oro. E in difesa si nota quando al 56’ ferma Chiesa in piena area di rigore, senza fare danni – 6Meritamezzo voto in più, per quell’intervento – 6,5MAKSIMOVIC. La cappellata di Milano è stata un mero incidente di percorso nonché di crescita, diciamo così. Anche il Corazziere Serbo si esercita con profitto sul citato Chiesa – 6Non ...