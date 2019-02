Cagliari bloccato ad Assemini dai pastori in protesta per il latte

Il Cagliari bloccato dai produttori di latte : la protesta fuori dai campi di allenamento dei rossoblù : Gli allevatori sardi protestano per il prezzo del latte e bloccano il Cagliari calcio in partenza per Milano “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. Questi i motivi della protesta che da questa mattina infuoca fuori dai campi di allenamento del Cagliari, dove alcuni allevatori sardi si sono recati ed ...