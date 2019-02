Amanda Lear stupisce Silvia Toffanin | le sue parole a Verissimo

Verissimo - Amanda Lear e la clamorosa confessione sul suo sesso : 'Con la mia voce...' : Una verità attesa cinquant'anni, quella che Amanda Lear ha rivelato oggi nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin : 'Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato .

Una verità attesa cinquant'anni, quella che Amanda Lear ha rivelato oggi nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin: "Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato. Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutt

Verissimo - Amanda Lear : ‘Meglio i miei 10 gatti a un uomo - ho avuto solo un grande amore’ : Amanda Lear è una sicurezza, qualunque cosa dirà non passerà inosservata. Dopo vent’anni Amanda Lear torna nello studio del Brutto Anatroccolo che adesso è diventato quello di Verissimo. Modella, pittrice, cantautrice che ha venduto 28 milioni di dischi, musa, presentatrice, ma anche gattara e olivicoltore. “Mi stupisce vedere le copertine e i video del passato, perché c’è una Amanda Lear domestica che lava i piatti, fa il ...

Amanda Lear : «Feci credere di essere un uomo - si parlava solo di me» : Da più di 50 anni sotto la luce dei riflettori, Amanda Lear ha raccontato a Verissimoalcuni retroscena della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Intervistata da la poliedrica artista ha ...

Chi è Amanda Lear : età - biografia e curiosità : ... ha partecipato a molti dei suoi progetti cinematografici e inoltre stava al suo fianco durante le conferenze stampa e gli incontri con i media: eventi che spesso si trasformavano in spettacoli, ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Superbrain anticipazioni : Amanda Lear tra gli ospiti di Paola Perego : Superbrain, le supermenti: Amanda Lear e gli altri ospiti di Paola Perego del 18 gennaio Andrà in onda venerdì 18 gennaio la seconda puntata di Superbrain, con Paola Perego: lo show di Rai1 torna dopo il successo del debutto, avvenuto l’11 gennaio, reduce anche dalla trionfante edizione dello scorso anno. E dalle prime anticipazioni sugli ospiti della seconda puntata di Superbrain 2019, scopriamo che Paola Perego il 18 gennaio avrà in ...

L'infiltrato (ex La Talpa) : per la conduzione Amanda Lear - Bianca Guaccero - Vladimir Luxuria o Belen Rodriguez : Ormai non passa un giorno senza che si parli della nuova Rai2 a immagine e somiglianza di Carlo Freccero: tra stop (Quelli che dopo il Tg, B come sabato, Il Supplente) e nuove idee (il ritorno di Daniele Luttazzi, Stefano De Martino corteggiato per Made in Sud), il direttore sta pensando di riesumare nientemeno che La Talpa.Il nostro Hit vi aveva anticipato questa settimana che il reality show - ribattezzato al suo comeback ...

Amanda Lear : "Con Bowie non è stato un colpo di fulmine. Gli mancava l'educazione - ma aveva voglia di scoprire tutto" : "Così dissi 'ciao ciao' a David Bowie". Amanda Lear ha raccontato a I miei Vinili su Rai 3 cosa l'ha spinta a lasciare David Bowie: un'opportunità di lavoro. "Nel 1978 andai a Monaco di Baviera, iniziava l'era della discomusic e mi offrirono un contratto di 7 anni. Serviva qualcuna che cantasse un po' come Marlene Dietrich". E così gli disse addio.Alla Rai ha ammesso che non è stato amore a prima vista tra loro: "Non ...

