UeD | Teresa verso la scelta | Andrea Dal Corso annuncia il no? “Cosa vado a fare”

UeD gossip : scontro tra Tina e Teresa dopo la confessione di Andrew : Uomini e Donne gossip, lite tra Teresa Langella e Tina Cipollari: la confessione di Andrew genera il caos A Uomini e Donne si accende lo scontro tra Tina Cipollari e Teresa Langella, nel corso della puntata del Trono Classico in onda l’1 febbraio. L’opinionista non accetta per nulla il pensiero della tronista, la quale invece […] L'articolo UeD gossip: scontro tra Tina e Teresa dopo la confessione di Andrew proviene da gossip e ...

UeD : Andrea scompare prima della scelta di Teresa - Antonio reagisce così : La scelta di Teresa a UeD, i movimenti social di Antonio e Andrea La scelta di Teresa Langella si sta avvicinando e a Uomini e Donne ne vedremo senza dubbio delle belle, visto che il trono della verace napoletana è stato un tripudio di emozioni, tra pianti, fraintendimenti, baci e coccole, fino all’ultima registrazione. Cosa […] L'articolo UeD: Andrea scompare prima della scelta di Teresa, Antonio reagisce così proviene da Gossip e ...

UeD oggi : Antonio Moriconi sotto accusa : inaspettate parole per Teresa : Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi accusato dal pubblico: le parole speciali per Teresa Antonio Moriconi, dopo la registrazione di ieri del Trono Classico di Uomini e Donne, è stato criticato da qualche utente su Instagram. Scendendo nel dettaglio, il corteggiatore viene incitato a lasciarsi andare con Teresa Langella. Nonostante la tronista abbia esplicitamente cercato […] L'articolo UeD oggi: Antonio Moriconi sotto accusa: inaspettate ...