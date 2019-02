Tragedia Flamengo | parla Zico | ' Uno choc Erano ragazzi che sognavano in grande'

Tragedia Flamengo – Diffusi i nomi delle vittime : morti 8 giovanissimi calciatori : Sono stati Diffusi questo pomeriggio i nomi degli 8 giovanissimi calciatori morti nell’incendio di oggi al centro di allenamento del Flamengo Il mondo del calcio è a lutto: la Tragedia accaduta oggi in Brasile, al centro di allenamento del Flamengo, a Vargem Grand. Un incendio partito nell’alloggio di giocatori di calcio del settore giovanile, ha fatto perdere la vita a 8 giovanissimi, che al momento della Tragedia stavano ...

Tragedia Flamengo - il comunicato del club conferma le morti : “siamo costernati” : Il Flamengo ha diffuso un comunicato in merito alla Tragedia vissuta nella giornata odierna, 10 morti tra calciatori e personale del club “I Flamengo si rammarica profondamente per la Tragedia che ha causato dieci morti nel George Helal Training Center in data Venerdì (8) ed è posto interamente a disposizione delle autorità e delle famiglie per aiutare a determinare la causa del fuoco e, in qualche modo, per ridurre al minimo il ...

Brasile - la Tragedia del Flamengo : il lutto sui social - da Paquetà a Neymar : Un Paese, il Brasile, sotto choc. Un mondo, quello del calcio e non solo, a lutto. È un fiume di messaggi quello sul web dalla diffusione della notizia della tragedia che ha investito la squadra ...

Tragedia Flamengo - il commovente messaggio di Paquetà : “lì son cresciuto con il desiderio di diventare un uomo” : Il giocatore del Milan ha voluto postare sui social un messaggio di cordoglio per quanto successo nel centro sportivo del Flamengo La Tragedia avvenuta alle prime luci dell’alba di oggi nel centro sportivo del Flamengo ha toccato l’intero mondo del calcio, considerando anche i dieci morti accertati dalle autorità. Un dramma che ha colpito anche Lucas Paquetà, passato da poco al Milan proprio dal Flamengo, società che lo ha ...

Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio : Tragedia al centro sportivo del Flamengo: 10 morti a seguito di un incendio È una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del centro di allenamento della squadra brasiliana del Flamengo, uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave. Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. ...

Tragedia Flamengo - Leonardo : “sono molto toccato da quello che è successo” : “Sono molto toccato da quello che è successo al centro Ninho do Urubu, quando ho cominciato a giocare nelle giovanili del Flamengo c’era solo il terreno e il sogno di costruire un centro sportivo di alto livello”. Sono le dichiarazioni riportate all’Ansa dal dg dell’area sportiva del Milan, Leonardo che ha giocato nelle giovanili del club brasiliano dal 1984 al 1987. “Vorrei abbracciare tutte le ...

Tragedia al campo d'allenamento del Flamengo : 10 morti in un incendio : È una Tragedia, ma le reali proporzioni non sono ancora chiare. A Rio de Janeiro è andato in fiamme il centro d’allenamento del Flamengo, quello che si chiama ufficialmente “George Helal” in memoria di uno dei presidenti del club, ma per tutti è il “Ninho do Urubu” (“Nido dell’avvoltoio”), nel quartiere di Vargem Grande, zona Ovest della città. La parte che ha preso fuoco è quella che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle ...

Tragedia Flamengo - incendio devasta il centro sportivo : morti e feriti [DETTAGLI] : Altra notizia shock per il mondo del calcio. Non solo il ritrovamento senza vita del calciatore Emiliano Sala, nelle ultime ore altra Tragedia. Nel centro sportivo Urubu’s Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro un incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca, sarebbero dieci i morti e tre feriti gravi. L’incendio è stato domato alle 7.20 ora locale e sono in corso accertamenti. Il ...