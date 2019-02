Se c' è recessione per Il Blog delle Stelle è colpa dei giornali cattivi

Mercati nervosi per recessione Italia e rapporti Cina - Usa : Il motivo principale dei ribassi delle compagnie automobilistiche è legato al temuto deterioramento dei rapporti tra le due principali economie al mondo. Gli investitori dubitano che Usa e Cina ...

Per Bruxelles possibile recessione prolungata in Italia. Il Governo non ci crede : "Confermiamo Pil +1% nel 2019" : Il taglio delle stime sul Pil, ormai ampiamente atteso, è arrivato. La Commissione Ue, nelle previsioni d'inverno, ha ridotto le previsioni sulla crescita italiana, portandole dall'1,2% allo 0,2% per il 2019, fissando l'asticella ben lontana dalle attese del Governo, che sono pari ad almeno l'1%. Nel 2020 la crescita si dovrebbe attestare al +0,8%, ma esiste il rischio di una "recessione più prolungata". Una valutazione di ...

Lo spread è tornato a salire peri timori di recessione. È a 272 punti base : Dopo una chiusura in rialzo a 269 punti, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre ancora in rialzo a 272 punti. I mercati reagiscono con preoccupazione ai segnali negativi dell'Italia sul fronte della ...

Citigroup : “recessione non oltre il primo trimestre 2019. Scenario migliore per i mercati? Un governo tecnico che tassi ricchezze” : “Non ci aspettiamo il persistere della recessione oltre il primo trimestre del 2019, a meno che il resto dell’Europa non si indebolisca”. Ma la crescita del pil quest’anno si fermerà a uno stentato +0,2%. Lo scrivono gli analisti della più grande società di servizi finanziari al mondo, Citigroup, in un recente report di 88 pagine sull’Italia che suggerisce anche le contromisure per uscire una volta per tutte dalla ...

L'Italia in recessione : cosa vuol dire per gli investimenti? : ...si muove ormai da oltre vent'anni intorno a tassi di crescita che non superano il 2% e può essere inserito nel contesto di un trend almeno trentennale che ha visto le capacità espansive dell'economia ...

L'Italia in recessione : cosa vuol dire per gli investimenti? : Se un'economia è in grado raggiungere lo stesso risultato di produzione a parità di costo del lavoro e con meno ore lavorate, vuol dire che i suoi prodotti hanno costi di produzione più bassi. Oppure ...

Assiom Forex - gli operatori : recessione ormai certa in Europa : ... il 61% dei votanti vede il 2019 come l'anno giusto per un nuovo round sul fronte delle aggregazioni tra gli istituti di credito, anche se il 54% è convinto che il mondo del risparmio gestito non ...

Tav - Serracchiani - PD - : "recessione e opere ferme - finchè litigano Paese continuerà a scendere" : 'Siamo in recessione e le opere sono tutte ferme. Fin quando al Governo continueranno a litigare il Paese continuerà a scendere.' Così, Debora Serracchiani, deputato del PD a margine dell'evento '...

Italia in recessione? Anche per la ministra Trenta non c'è da preoccuparsi : "L'ottimismo è il sapore della vita" : "L'ottimismo è il sapore della vita". Con queste parole la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta risponde a una domanda su cosa aspettarsi dall'anno appena iniziato. Com'è noto, l'Istat ha certificato l'ingresso del Paese in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil.Un dato che avrà un effetto trascinamento Anche sul tasso del Pil dell'inizio ...

recessione - per Visco le incertezze frenano l'economia : "Servono riforme strutturali e stabilità" : "Sono peggiorate le prospettive della domanda estera, le aspettative delle Imprese e la dinamica degli investimenti". Ha esordito così Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel suo intervento al Forex, organizzato a Cinecittà, a Roma, da Iccrea Banca. Per l'economista, previsioni piuttosto negative, visto che le ultime stime di crescita dello 0,6% del prodotto interno lordo 2019, appena uscite a gennaio, avrebbero "ampi margini di ...

Conte sfida la recessione e rassicura : 'Ci sono le premesse per un 2019 bellissimo'. Ma lo spread torna a salire - borsa in calo : Il presidente del Consiglio parla di una ripresa credibile. 'Non c'è motivo per perdere la fiducia'. Anche il ministro dell'economia Tria esprime parole rassicuranti: 'Escludo una manovra correttiva'

5 cose da sapere sulla recessione in atto : L'economia italiana si è contratta dello 0,2% nel quarto trimestre del 2018. Il fatto che si tratti del secondo trimestre consecutivo in cui si registra una variazione negativa comporta l'ingresso del nostro paese in una fase di recessione.

Albanese (Sicindustria) : "Preoccupatissimi per la recessione" : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Siamo preoccupatissimi per la recessione tecnica dell'Italia. Io, invece di ascoltare i loro comizi, leggo i dati. E i dati ci dicono che siamo al preludio di una recessione, il che significa meno sviluppo e meno occupazione, ma i due vicepremier