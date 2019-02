Salvini al ministro francese | Parliamo dei dossier aperti

Salvini invita il ministro dell'Interno francese a Roma : «I rapporti possono e devono essere sviluppati» : Il vicepremier leghista invia una lettera a Castaner: «Chiederò che vengano rimandati in Italia i 15 terroristi italiani che oggi si trovano in Francia»

Emmanuel Macron non vuole vederlo - Matteo Salvini lo gela : "Convoco il ministro francese" - cosa pretenderà : I francesi non vogliono parlare con Matteo Salvini, ma solo con il premier. "Il dialogo non è mai stato spezzato, ma c'è anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, è lui il capo del governo italiano e Macron lo ha già incontrato molte volte". Con queste parole il presiden

Salvini : prossima settimana incontro ministro Interni francese : Rivisondoli, L'Aquila,, 8 feb., askanews, - 'La prossima settimana incontrerò a Roma il ministro degli Interni francese. Lo convocherò perché voglio risolvere la situazione. Con i no non si va da ...

Centrodestra - il giornalista : “Uniti a livello nazionale?”. Berlusconi : “Lo chieda a Salvini”. E il ministro risponde con una battuta : “Perché il Centrodestra è diviso a livello nazionale mentre qui, in Abruzzo, sostenete lo stesso candidato?”. La domanda di un giornalista, nel corso della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le Regionali abruzzesi del Centrodestra (che candida Marco Marsilio), è rivolta a Silvio Berlusconi, che replica: “Lo deve chiedere al ministro dell’Interno”. Matteo Salvini, però, risponde con una ...

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Festival di Sanremo : Pio e Amedeo punzecchiano Salvini - il ministro replica con un tweet ironico : Mercoledì 6 febbraio è andato in onda su Raiuno il secondo appuntamento con la 69^ edizione del Festival di Sanremo. Finalmente Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono riusciti a rompere il ghiaccio, risultando maggiormente a proprio agio sul palco dell'Ariston rispetto alla puntata d'esordio. Tuttavia i veri mattatori di ieri sono stati Pio e Amedeo. La satira del duo comico foggiano formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco ha preso di mira un ...

Sanremo 2019 - Pio e Amedeo contro Matteo Salvini sugli immigrati : il ministro risponde : Ecco l'attacco a Matteo Salvini , piovuto al Festival di Sanremo con Pio D'Antini e Amedeo Grieco , il duo comico Pio e Amedeo , protagonisti della performance comica alla seconda serata dell'Ariston. ...

Il ministro Salvini torna a Terni : Terni Il ritorno di Matteo Salvini a Terni. E' stato annunciato direttamente il segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi, poi il sindaco, Leonardo Latini, nel pomeriggio di martedì. A partire ...

M5s ancora diviso su autorizzazione a processare Salvini. Ministro presenta memoria in Giunta : Cinque stelle ancora in bilico su come votare alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Diciotti. Nell'assemblea dei senatori pentastellati, che si è svolta ieri, non sarebbe emersa una linea, piuttosto la necessità di attendere la memoria difensiva che Salvini presenterà alla Giunta per le immunità tra stasera e domani mattina. La Giunta si riunirà giovedì ...

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Il marito dell'ex ministro Kyenge - Pd - : 'Mi candido per la Lega di Salvini' : ' Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia , sono persone perbene quelli della Lega'. Così Domenico Grispino , marito dell'eurodeputata del ...

Il marito dell'ex ministro Kyenge - Pd - : 'Mi candido per la Lega di Salvini' : ' Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia , sono persone perbene quelli della Lega'. Così Domenico Grispino , marito dell'eurodeputata del ...

Zanotelli contro Salvini : "È un ministro - deve essere processato" : M5s rinnegherebbe sé stesso e cancellerebbe tutto il percorso politico e di consenso elettorale costruito contro la 'casta', soprattuto quella politica, perdendo totalmente la faccia come persone e ...

Martina (PD) attacca Salvini : 'Ministro coniglio' - lui risponde con ironia : Un intervento mirato a ritrovare l'unità del Pd quello del segretario uscente Maurizio Martina. Parole che hanno inteso evidenziare come i suoi rivali sono al di fuori del partito e non possono essere in alcun modo identificati con Giachetti e Zingaretti. Parole che, a titolo personale, hanno voluto manifestare la volontà e l'invito a chi lo ascoltava a cercare i nemici dei 'dem' al di fuori di un contesto che, negli ultimi, tempi raramente ha ...