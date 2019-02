Per San Valentino l’hi-tech si tinge di rosso passione

Sanremo - terza puntata : standing ovation Per Venditti - Virginia e Vanoni show. E Bisio dov'è? : I momenti clou dell'ultima puntata del Festival. Dalla commozione di Alessandra Amoroso al duetto Raf e Tozzi

Mia Martini rivive a Sanremo - Serena Rossi canta Almeno Tu Nell’Universo : “Il film è un atto d’amore Per lei” (video) : Mia Martini, lo diceva Renato Zero ne La grande assente, è ancora lì che suona il suo piano: Serena Rossi canta Almeno Tu Nell'Universo, la sua canzone per antonomasia. La sua esibizione non è un caso, perché l'attrice ha interpretato proprio Mia Martini nel film Io sono Mia di Riccardo Donna, trasmesso nelle sale dal 14 al 16 gennaio e in onda su Rai1 il 12 febbraio. Claudio Baglioni racconta a Virginia Raffaele che nel 1970 rimase colpito ...

Sanremo 2019 - Paolo Cevoli si è esibito con il Personaggio di Palmiro Cangini : Paolo Cevoli, durante la terza serata del Festival di Sanremo, ovviamente, ha portato il personaggio di Palmiro Cangini sul palco del Teatro Ariston. Il comico romagnolo si è presentato con un trombone, millantando le proprie esperienze musicali ("Ho suonato nella tribute-band dei Jalisse").prosegui la letturaSanremo 2019, Paolo Cevoli si è esibito con il personaggio di Palmiro Cangini pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2019 23:55.

Sanremo 2019 - Bisio e Raffaele cantano 'Ci vuole un fiore'. La gag non convince il web : 'Per guardarvi ci vuole una canna' : Claudio Bisio e Virginia Raffaele si esibiscono in una gag ed è subito polemica social. I due comici cantano insieme Ci vuole un fiore, brano di Sergio Enrigo. Ma la Raffaele finge di sbagliare le ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Irama e Ultimo : sarà volata Per la vittoria? Venditti - Raf e Tozzi infiammano l’Ariston : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...

Sanremo - diretta terza serata : lacrime Per Alessandra Amoroso - standing ovation Per Venditti. La Vanoni fa ridere l'Ariston : Tutto pronto sul palco dell'Ariston per la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo. Sanremo 2019, i look della terza serata Ore 23.07 - Sul palco Raf e Umberto Tozzi che...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Irama e Ultimo : sarà volata Per la vittoria? Venditti incanta con “Sotto il segno dei pesci” : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...