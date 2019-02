NBA All-Star Game 2019 | le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo

Mercato NBA – Ultimi scambi ‘interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis - il giocatore interessato alla free agency 2020 : si ‘abbassano’ le offerte? : Anthony Davis si sarebbe detto interessato alla free agency del 2020, termine ideale per affidare il proprio futuro ad una franchigia: soluzione che rende insicura ogni maxi offerta da proporre ai Pelicans Come in un thriller ricco di colpi di scena, a poche ore dalla trade deadline, Anthony Davis ha voluto scombinare le carte in tavola mettendo in subbuglio la trattavi fra Lakers, Pelicans e Celtics in merito al suo futuro. Si rincorrono ...

Mercato NBA – Grizzlies - cessione Marc Gasol : Hornets e Raptors alla finestra - ecco gli scenari possibili : I Memphis Grizzlies trattano la cessione di Marc Gasol: Charlotte Hornets e Toronto Raptors studiano la situazione del centro spagnolo Per la prima volta in carriera, Marc Gasol sembra essere destinato a lasciare i Memphis Grizzlies dopo 12 anni di militanza nella franchigia. Il centro spagnolo è finito al centro del Mercato a poche ore dalla trade deadline, come ‘pedina sacrificabile’ sull’altare del rebuilding. ...

Mercato NBA – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...

NBA - All Star Game 2019 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv : Manca poco più di una settimana all’inizio dell’All Star Game 2019. Sarà la città di Charlotte ad ospitare la tre giorni nella quale la NBA mette in mostra il suo meglio. Si comincia il venerdì con la sfida tra il Team USA e il Team World, due squadre composte solamente da rookies (giocatori al primo anno) e sophomores (secondo anno). Il sabato è il momento delle sfide storiche della gara da tre punti e soprattutto delle schiacciate. ...

NBA – LaVar Ball - che schiaffo ai Lakers : “cultura perdente per Lonzo - coach Walton è il peggiore di sempre” : LaVar Ball si scaglia duramente contro i Los Angeles Lakers e continua a prendere di mira coach Luke Walton: sembra chiara la spaccatura tra la franchigia e la famiglia di Lonzo Ball Situazione davvero complicata in casa Los Angeles Lakers. La trade per arrivare ad Anthony Davis sembra aver aperto una spaccatura nella franchigia che ha, inevitabilmente influito sui giovani, ‘ridotti’ a mera merce di scambio per arrivare al top ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazioni completate : tutti i partecipanti di 3 Point Contest - Skills Challenge e Slam Dunk Contest : All-Star Game NBA 2019, scelti tutti i partecipanti alle gare del weekend: ecco i convocati per 3 Point Contest, Skills Challenge e Slam Dunk Contest Il weekend dell’All-Star Game 2019 si avvicina e tutti i fan non stavano più nella pelle, in attesa di scoprire tutti i convocati per le prove precedenti alla notte delle stelle vera e propria. L’NBA ha rotto gli indugi, pubblicando le liste ufficiali di tutti i partecipanti. ...

NBA - Charlotte si prepara all'All-Star Weekend : ecco il programma : Dal 2015 il criterio è stato nuovamente modificato: giocano sempre gli astri nascenti , ma vengono divisi per nazionalità: Stati Uniti d'America contro Resto del Mondo. Quest'anno a difendere i ...

NBA - il programma dell'All-Star Weekend di Charlotte : ROMA - L' All -Star Weekend 2019 si avvicina. Allo Spectrum Center di Charlotte si aspetta con ansia il fine settimana più spettacolare della stagione NBA . Si parte venerdì 15 febbraio con il Rising ...

NBA - dal canestro decisivo alla cessione nel giro di tre ore : la bizzarra vicenda di Tobias Harris - che saluta Gallinari : Segnare il canestro della vittoria ed essere protagonisti di una cessione nella stessa notte: il caso, con pochi precedenti, è quello di Tobias Harris, miglior realizzatore dei Los Angeles Clippers e

NBA - Wall dramma : Washington lo perde per un anno : La situazione a Washington continua a peggiorare. E la politica, nella capitale Usa, non c'entra. John Wall, l'uomo attorno a cui i Wizards devono plasmare il proprio futuro, si è rotto il tendine d'Achille sinistro in un incidente domestico avvenuto lo ...

NBA - altri problemi per John Wall : stop di 12 mesi per la stella dei Wizards : TORINO - John Wall dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico. Si allungano i tempi di recupero per il playmaker dei Washington Wizards . I problemi al piede sinistro conitnuano: dopo essere ...

NBA – Pessime notizie per gli Wizards : infezione e rottura del tendine d’Achille per John Wall - fuori 12 mesi : Piove sul bagnato in casa Washington Wizards: infezione post operatoria e rottura completa del tendine d’Achille, John Wall starà fuori 12 mesi Pessime notizie in arrivo per gli Washington Wizards. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania, John Wall avrebbe riscontrato delle problematiche post intervento al tallone operato lo scorso gennaio. Nella fattispecie, il giocatore avrebbe subito un’infezione. ...