Influenza | fase di picco anche in Veneto | finora 255mila malati e 41 casi gravi

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L’stagionale è pressoché arrivata aline, secondo gli esperti della Direzione Prevenzione della Regione lo raggiungerà già in questa settimana, o al massimo la prossima: lo indica il Settimo Rapporto Epidemiologico della Regione, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia che costituiscono la rete “sentinella” sul territorio nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, e diffuso oggi dall’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin.L’incidenza regionale, ancora in aumento, ha raggiunto 12,60per mille residenti, leggermente inferiore a quella nazionale del 13,76 per mille, il che significa che in questa settimana si sono messi a letto circa 61.800 veneti, numero che sale a 255.500 dall’inizio della sorveglianza (partita a ottobre).Il virus, si legge nel Rapporto, ha provocato41con complicanze, con nove decessi, ...