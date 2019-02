Il reddito di cittadinanza in Finlandia non ha avuto alcun effetto sull' occupazione

A Bari l'ufficio anagrafe in tilt per il reddito di cittadinanza : "Ore 15.30, ufficio anagrafe del Comune di Bari in Largo Fraccacreta. È una vergogna se per ottenere un servizio pubblico essenziale ti devi sottoporre a tutto questo!". È questo il post di denuncia di Filippo Melchiorre, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia con un passato da assessore nella giunta di centrodestra e ora candidato alle primarie del centrodestra per la candidatura a sindaco di Bari.Qualcuno penserà "è campagna elettorale". ...

Giulio Tremonti sbugiarda Luigi Di Maio e M5s : le card del reddito di cittadinanza? Sono le sue : E alla fine si scoprì che la super carta grillina che consentirà a migliaia di italiani di spendere i soldi del reddito di cittadinanza non è altro che la social card ideata dall' ex ministro dell' Economia Giulio Tremonti nel lontano 2008. Nessuna rivoluzione copernicana dei pagamenti contro la pov

reddito di cittadinanza : 780 euro solo per i single in affitto : Un approccio che i cinquestelle hanno sposato con enfasi, ma che rischia di ridurre il grande tema della lotta alla povertà e alle disuguaglianze alla cronaca quotidiana della caccia ai " furbetti " ...

Bari - code all'anagrafe per cambiare residenza/ L'allarme : escamotage per ottenere il reddito di cittadinanza? : reddito di cittadinanza, a Bari un'insolita fila all'anagrafe: scatta L'allarme, è un escamotage per aggirare i paletti e ottenere il sussidio?

reddito di Cittadinanza - Poste Italiane chiarisce : si potrà prelevare anche presso i bancomat : Cosa si può comprare con i soldi elargiti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza è una domanda che molti si pongono dopo le varie indiscrezioni che hanno accompagnato il varo della misura. L’iter parlamentare è ancora in corso, con il decreto del governo che è in Senato per la sua conversione in Legge. Sul Reddito di Cittadinanza ieri sono affiorati alcuni chiarimenti relativi alla card che verrà stampata da Poste Italiane e consegnata ai ...

I primi risultati sull’introduzione del “reddito di cittadinanza” in Finlandia : Il sostegno economico non ha spinto i disoccupati a cercare lavoro o a voler guadagnare di più, ma ha ridotto la loro sensazione di insicurezza

Il reddito di cittadinanza non scoraggia il lavoro - ma deprime i migliori : Non passa giorno che qualcuno non intervenga a dire che la cifra del reddito di cittadinanza, così come pensata dal nostro governo, è troppo elevata e pertanto disincentiva al lavoro. Lo ha fatto anche il Fondo Monetario Internazionale, sostenendo che “il reddito è fissato al 100% della linea di povertà relativa in confronto al 40-70% delle buone pratiche internazionali”. Stessa posizione quella di Confindustria, che attraverso il ...

reddito e Pensione di Cittadinanza : cosa serve sapere : ... gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro le persone che assistono figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti Esclusi dal Reddito ...

Cosa si potrà comprare e pagare con la carta del reddito di cittadinanza : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Dopo lo svelamento ufficiale del portale e della carta per il reddito di cittadinanza, presentati il 4 febbraio scorso dal premier Giuseppe Conte e dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ora a Poste Italiane spetta fare chiarezza sui dettagli. In audizione in commissione Lavoro al Senato, il responsabile pagamenti, mobile e digitale della compagnia, Marco Siracusano, ha fatto alcune precisazioni importanti ...

reddito di cittadinanza : un “ci abbiamo provato” poteva essere sufficiente : Mentre il comparto aziendale del nostro Bel Paese giunge alla conquista del podio europeo per la "compliance", ecco che da qualche parte, nell'universo della PPAA, si scopre che i dati di navigazione di qualche ignaro utente, saranno liberamente regalati a un ente terzo, per di più extra UE.Il sito in questione è quello del Reddito di cittadinanza, che nella sua semplicità rivela dei madornali "difetti di nascita" che ...

reddito di cittadinanza : non cancella la povertà e alimenta il - ... - : E' come se tenacemente la politica si fosse intestardita a gettare nel fosso la classe media nazionale. Riuscendoci. Va da se che con questo tipo di misura, per come è stata pensata, arriveranno a ...

La Lega pone dei paletti sul reddito di cittadinanza : Non bastano alla Lega le norme 'anti-divano' inserite nel provvedimento sul reddito di cittadinanza. Il partito di via Bellerio vuole stringere ancora di più il campo dei beneficiari. E sta preparando, riferiscono fonti parlamentari, un pacchetto di emendamenti che verrà presentato martedì. Si tratta di modifiche per evitare che i fondi vadano "a chi finora non ha fatto nulla per ottenere un posto di lavoro", spiegano le stesse fonti. Il ...

reddito di cittadinanza : come potrebbero aggirarlo : Con l'introduzione del Reddito di cittadinanza ci sarà un incremento dei controlli, con l'attribuzione di nuovi poteri alla Guardia di Finanza che avrà il dovere di indagare per scovare eventuali '...

reddito di Cittadinanza incostituzionale? Perché rischia la cancellazione : Reddito di Cittadinanza incostituzionale? Perché rischia la cancellazione Perché il Reddito di Cittadinanza è incostituzionale Nuove ombre si allungano sul Reddito di Cittadinanza in prossimità dell’esordio. La misura targata 5 Stelle – nella sua formulazione attuale – potrebbe rivelarsi incostituzionale. Reddito di Cittadinanza: soggiornanti di lungo periodo Il problema principale in questo senso è il paletto relativo ai titolari di ...