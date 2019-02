Il Garante della privacy ha riscontrato "rilevanti criticità" nel reddito di cittadinanza : Regole di accesso alle banche dati, "monitoraggio" sull'utilizzo della card, disciplina di rilascio delle attestazioni Isee, sito web. Sono alcuni dei punti del decreto sul reddito di cittadinanza per i quali l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali individua "rilevanti criticità" in una memoria presentata alla Commissione permanente del Senato. Il meccanismo - premette il Garante della privacy - comporta "trattamenti su ...

Il Garante della privacy sul reddito di cittadinanza : "Rilevanti criticità sul trattamento dei dati personali" : "Il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza comporta trattamenti su larga scala di dati personali ai quali è riconosciuta la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona". Lo sottolinea il Garante per la privacy, aggiungendo, in una memoria depositata in Senato, che la disciplina presenta "rilevanti criticità" e "così come formulata, non ...

Facebook ha raccolto dati “politici” sugli iscritti italiani - ma per il Garante della privacy non avrebbe potuto : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Il Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica. E ora potrebbe passare alle sanzioni. Dalle indagini è emerso che i dati dei cittadini italiani acquisiti tramite l’app This is your digital life (il test della personalità ideato per raccogliere le informazioni personali oggetto di profilazione), “benché non siano stati ...

Sea Watch - Garante dei detenuti : “Migranti privati della libertà - è detenzione illecita” : Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul caso della Sea Watch 3, chiedendo di permettere lo sbarco dei 47 migranti a bordo al più presto. Palma ha denunciato la "privazione di fatto della libertà dei migranti soccorsi", parlando di una loro detenzione illecita.Continua a leggere

'I minori della Sea Watch vanno sbarcati per legge' - il Garante dell'Infanzia - : Roma, 28 gen., askanews, - 'A proposito dei diritti dei minorenni presenti a bordo della nave Sea Watch 3, ormeggiata in acque italiane, ho inviato una segnalazione al presidente del Consiglio e al ...

Violenze a scuola - la Garante dei Diritti Leontina Lanciano : "Sarò presente in tutte le sedi per sostenere l'impiego della videosorveglianza"... : Il Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, Leontina Lanciano, interviene sui drammatici fatti di cronaca delle ultime ore. "La gravità dei comportamenti che abbiamo visto " prosegue - ...

Dati trattati senza il consenso : Uber nel mirino del Garante della privacy : Il garante della privacy ha avviato un processo sanzionatorio nei confronti di Uber per una serie di violazioni amministrative. A causa di un’informativa incompleta, della presenza di Dati trattati senza un valido consenso e della mancata notifica della geolocalizzazione degli utenti, l’app di trasporto automobilistico privato Uber si è trovata accusata dal garante della privacy nonché da altre autorità europee. Da quando nel 2016 a seguito di ...

Dati sanitari - ho incontrato il Garante della Privacy e gli ho parlato ancora di History Health : Venerdì 7 dicembre a Milano si festeggia il patrono sant’Ambrogio e la Scala, come ogni anno, riceve numerose persone pubbliche e politici per l’attesissima prima di un cartellone operistico sempre di prim’ordine nel mondo. Io invece ho trascorso una giornata in treno, andata e ritorno, per andare a Roma su invito del Garante della Privacy. Al collega Antonello Soro ho presentato, questa volta facendo vedere una demo esplicativa, la mia idea di ...