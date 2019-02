I dimenticati

Savona - un incontro dal titolo : "Fichi - storie di dimenticati "frutti" biologici" : Domani a Savona si terrà un incontro - dove si legano economia e storia locale - organizzato dal "Centro di Sperimentazione e di Assistenza Agricola Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere ...

Prescrizione contributi Inps : versamenti dimenticati - come accorgersi : Prescrizione contributi Inps: versamenti dimenticati, come accorgersi versamenti contributi Inps e Prescrizione La Prescrizione contributi Inps è sempre un argomento di cronaca attuale. Tanto più dopo la crisi economica che ha generato diverse difficoltà non solo per le aziende, ma anche per i lavoratori che prestavano servizio in quelle aziende. Uno dei problemi più ricorrenti è rappresentato dal mancato versamento dei contributi Inps. come ...

Da Gino Bartali a Matthias Sindelar : eroi - vittime e dimenticati di uno sport che ha voluto resistere : “Certe cose si fanno, non si dicono”, rispose Gino Bartali al figlio Andrea che gli chiedeva perché mai, per tantissimi anni, era stato zitto e non aveva raccontato i pericoli corsi per salvare la vita a centinaia di ebrei, di antifascisti, ma anche di soldati alleati e di partigiani. Gino aveva vinto due Tour de France, il primo nel 1938: quando al Parco dei Principi di Parigi si fiondarono i gerarchi fascisti per sfruttare propagandisticamente ...

Zingaretti : “I giovani sono la prima risorsa del Paese ma il Pd li ha dimenticati troppo a lungo” : Mentre dal voto dei circoli cominciano ad arrivare i primi dati significativi sul congresso del Partito democratico, il favorito Nicola Zingaretti questo week end sarà a Bologna per una convention generazionale a sostegno della sua candidatura. Fanpage.it ha intervistato il governatore del Lazio proprio sulla "questione giovanile" nel nostro Paese, proprio nel momento in cui i più giovani voltano le spalle al centrosinistra.Continua a leggere

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali dimenticati - quanto valgono oggi : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali dimenticati, quanto valgono oggi Può capitare di mettere in ordine la nostra casa. Rovistare tra cassetti dimenticati, scaffali impolverati e scatoloni sigillati a riposare in cantina o in soffitta. E può accadere che tra tutta quella roba, tra fatture conservate, souvenir di viaggi passati e fotografie segnate dal tempo, si trovino come per magia dei vecchi buoni fruttiferi di Poste Italiane. Magari ...

Salvini - dal ‘tunisino’ morto a Empoli al baciamano di Afragola. Ci siamo dimenticati cos’è la dignità : A Empoli un uomo muore durante un controllo di polizia. Gli agenti lo avevano ammanettato e bloccato con un cordino introno alle caviglie. Secondo quanto si è potuto apprendere finora l’uomo era in stato di alterazione ed era andato in escandescenza quando i titolari di un negozio avevano rifiutato di cambiargli una banconota che temevano fosse falsa. Ad ammazzare l’uomo sarebbe stato un malore. Dunque – sempre dando per vera la versione ...

'Massacrati' e dimenticati : perché i medici protestano contro il Governo : Le principali sigle sindacali di categoria hanno annunciato un sit-in davanti al ministero della Pubblica Amministrazione...

Ponte Morandi - a Genova manifestano i residenti della zona arancione : “Subiremo il cantiere ma ci hanno dimenticati” : “Tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute”. Sono queste le istanze prioritarie per le circa 300 famiglie che vivono ai confini della zona rossa dell’area di cantiere sotto a quel che resta del Ponte Morandi, e oggi si sono date appuntamento per manifestare sotto la sede del Comune di Genova, per chiedere un incontro con il commissario straordinario e sindaco Marco Bucci e poi sfilare in corteo sotto la Prefettura e il palazzo ...

Lotteria Italia - quando i possessori dei biglietti vincenti non riscuotono : 27 milioni di euro dimenticati in 17 anni : I premi della Lotteria Italia 2018 sono stati assegnati, ora bisognerà attendere, e ci si augura, che i possessori dei biglietti vincenti si ricordino di andare a riscuotere. Nell’ultima edizione furono tutti incassati i 6 premi di prima categoria dai giocatori che, come ricorda l’agenzia Agimeg, hanno ritirato le vincite entro i 180 giorni di tempo previsti dal regolamento. Ma non è andata sempre così. Dal 2002 non sono infatti ...

Migranti - sindaco Lampedusa : porto ancora aperto - noi dimenticati : La questione che dovrebbe porsi la stampa e l'opinione pubblica riguarda, invece, la cancellazione di Lampedusa dall'agenda politica. Non si parla più della nostra isola".