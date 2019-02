Falla su FaceTime scoperta da un 14enne texano | Apple lo ricompensa pagando gli studi

Una Falla in FaceTime consentiva di vedere il proprio interlocutore prima che rispondesse : A causa di una falla nel sistema di videochiamate di Apple, FaceTime , era possibile sentire e vedere il proprio interlocutore prima che questo accettasse la chiamata. La falla , temporaneamente risolta con il blocco delle videochiamate di gruppo - alla base del problema - potrebbe essere stata presente fin da ottobre, quando è stata rilasciata la versione 12.1 del sistema operativo iOS. Apple ha confermato di aver preso in carico la risoluzione ...

