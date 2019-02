Calciomercato Spal | Kurtic ammette | ' ' Il Cagliari mi voleva' '

Calciomercato : Parma pensa a Lapadula - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Murgia in prestito dalla Lazio : FERRARA - Un giovane centrocampista alla corte di Leonardo Semplici : Alessandro Murgia vestirà la maglia della Spal . Il classe '96, che ha esordito in A nella stagione 2016-2017 e ha deciso con un ...

Calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Calciomercato Spal - vicino Castaignos. Lazio su Romulo - Brazao all'Inter via Parma : Vi ricordate di Luc Castaignos? Meteora olandese dell'Inter con 8 presenze tra campionato e coppe durante la stagione 2011/12, centravanti classe '92 cresciuto nel Feyenoord. Bene, ora potrebbe ...

Calciomercato Spal - colpo Murgia dalla Lazio : il centrocampista arriva con la formula del prestito : Il club di Ferrara ha chiuso per l’ingaggio del centrocampista classe ’96, alla prima esperienza lontano dalla Lazio colpo in entrata per la SPAL, che si assicura le prestazioni di Alessandro Murgia. Il club di Ferrara ha raggiunto infatti un accordo con la Lazio, prelevando il centrocampista classe 1996 con la formula del prestito fino al prossimo giugno. Tra le parti inoltre esiste anche un accordo verbale, secondo cui ...

Calciomercato - le notizie nella notte : scatti di Milan e Spal per l’attacco - visite mediche al Genoa : Calciomercato SERIE A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri ...

Calciomercato Serie A : niente SPAL - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Calciomercato Spal - Viviani passa al Frosinone in prestito : FERRARA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Spal ha annunciato "di aver trasferito in prestito con diritto di riscatto al Frosinone Calcio, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni ...

Calciomercato Spal - Moncini saluta : per lui c'è il Cittadella : FERRARA - Gabriele Moncini è un giocatore del Cittadella . L'attaccante classe 1996, infatti, è stato ceduto dalla Spal alla società veneta, militante nel campionato cadetto,. Questa la nota del club ...