Artrite reumatoide | una nuova cura riesce a fermare i danni alle articolazioni

Cardiopatie - diabete - asma - osteoporosi - artrosi - Artrite reumatoide : ancora troppe le persone che non assumono i farmaci correttamente : Il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari a quasi sette milioni di over 65 (6 milioni e 800 mila persone), è colpito da almeno una malattia cronica. Cardiopatie, diabete, asma, depressione, osteoporosi, artrosi, artrite reumatoide e glaucoma sono alcune delle patologie con cui milioni di cittadini devono convivere a lungo e, nella maggioranza dei casi, vi sono terapie che garantiscono una buona qualità di vita. Ma troppi non aderiscono ai ...