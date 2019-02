Tensione Francia-Italia | Colle preoccupato | ristabilire clima fiducia

Tensione al confine Francia-Italia : doganieri francesi sui treni italiani per trovare i migranti : Politica Segui Cronaca Nera Segui Pubblica Amministrazione Segui Fabrizio Corona Segui Affari E Finanza Segui Annuncio L'uomo, ora in Francia, rischia una misura detentiva in dogana per "opposizione ...

Aumenta la Tensione Francia-Italia : l'ambasciatore Christian Masset richiamato a Roma : Sarebbero gli attacchi del governo gialloverde, secondo quanto comunica il ministro degli esteri francese, ad acuire la tensione tra Francia e Italia e che ha avuto come conseguenza il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore Christian Masset. Infatti, negli ultimi tempi, tanto il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio quanto la Lega di Matteo Salvini non hanno risparmiato critica alcuna alla regione francese per quanto attiene la ...

Tensione Italia-Francia - Conte : “Di Maio dai gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” : “Il rapporto tra Italia e Francia ha una radice antica di ordine culturale ed economico e non può essere messo in discussione”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa con i giornalisti italiani prima della sua ripartenza da Beirut per far ritorno in Italia. “Di Maio dai gilet gialli? Ha agito da capo politico del M5s” ha aggiunto. L'articolo Tensione Italia-Francia, Conte: “Di Maio ...

Tensione con la Francia - Salvini 'Sono pronto a incontrare Macron' : 'Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani. Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e il ...

Tav - analisi del dossier a Francia e Ue : alta Tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Alta velocità - alta Tensione : la verifica costi/benefici inviata in Francia. Salvini : 'a me no - bizzarro' : Il ministro dell'Interno e vicepremier critica la decisione di non mettere a conoscenza della relazione prima i partner di governo. 'Gli interlocutori sono Ue e Francia' replica il Mit. 'Matteo ...

Alta Tensione Italia-Francia : "No gara a chi è più stupido..." : "La Francia non si farà trascinare nella gara di chi è più stupido con l'Italia". Ad affermarlo è il ministro transalpino per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, alla luce dell'ultima querelle diplomatica scoppiata tra Roma e Parigi dopo le affermazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sulla Francia colonialista che impoverisce l'Africa."La Francia è uno di quei Paesi che stampando la moneta per 14 Stati africani impedisce lo sviluppo e ...

Governo - rimane alta la Tensione con la Francia : Ancora scintille tra Italia e Francia. Matteo Salvini insiste: 'Tra le tante cause dell'immigrazione c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente. La Francia è tra questi', ha ...

Tensione Italia-Francia - Moscovici : “Dal governo italiano affermazioni inutili - assurde e ostili” : “La relazione tra Francia e Italia è molto stretta: qualsiasi scontro tra i due Paesi è un vero peccato. Alcune dichiarazioni sono semplicemente stupide”. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, torna a commentare, a margine dell’Ecofin a Bruxelles, le dichiarazioni nei riguardi della Francia di esponenti di punta del governo italiano. L'articolo Tensione Italia-Francia, Moscovici: “Dal ...

Tensione Italia-Francia - Di Battista : “Finalmente un governo non più succube dell’Europa”. Poi la sua previsione sull’Ue : “Finalmente c’è un governo che non è più succube degli altri Paesi dell’Europa. L’Unione europea deve intervenire sulla decolonizzazione francese in Africa, altrimenti la pagherà cara”. A dirlo, prima dell’incontro con deputati e senatori del M5s, Alessandro Di Battista, in merito alle tensioni tra il nostro Paese e quello transalpino. L'articolo Tensione Italia-Francia, Di Battista: “Finalmente un ...

Tensione Italia-Francia - Di Maio : “Vero che Parigi impedisce sviluppo Paesi africani. Europa affronti la decolonizzazione” : “Non c’è alcun caso diplomatico”. A dirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo le sue affermazioni sul governo francese che nelle ultime ore hanno portato alla convocazione del nostro ambasciatore a Parigi. “Finché il problema degli sbarchi non termina, chiederemo all’Europa di affrontare il tema della decolonizzazione dell’Africa, che non è mai finita” ha aggiunto il ministro del Lavoro ...

Fincantieri-Stx - al via inchiesta Ue : si alza la Tensione tra Italia e Francia : PARIGI - 'Nessun ritorsione, è la procedura normale' dicono all'Eliseo cercando di sdrammatizzare, ma l'annuncio che l'antitrust europea condurrà un'inchiesta sull'acquisizione da parte di Fincantieri ...