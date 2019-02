Sondaggi | caso Diciotti | 62% voterebbe no all’autorizzazione a procedere per Salvini

Sondaggi Swg : Lega ok - male M5S - il 63% degli italiani difende Salvini sul caso Diciotti : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale effettuata dall’istituto di Sondaggi Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana e aggiornata al 4 febbraio 2019, il 63% degli intervistati si dichiarerebbe contrario al fatto che Salvini venga processato dai magistrati per sequestro di persona sul caso Diciotti. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante tecnica mista Cawi-Cami-Cati su un campione probabilistico e ...

Sondaggi elettorali - flop M5S : perde lo 0 - 7%. Italiani sono con Salvini per il caso Diciotti : Secondo il Sondaggio realizzato da Emd Acqua per Agorà il 57 per cento degli Italiani pensa che il Senato dovrebbe votare contro l’autorizzazione a procedere, evitando così il processo a Salvini, Solo il 38 per cento ritiene che il vicepremier debba difendersi davanti ai giudici. Si schierano contro l'autorizzazione a procedere il 97 per cento degli elettori della Lega e il 66 per cento dei sostenitori del M5S.Continua a leggere

Vatti a fidare dei Sondaggi su Facebook : il caso Sibilia : Al tempo dei social neanche i sondaggi sono più quelli di una volta. Mi spiego. Normalmente un sondaggio viene creato a seguito di un dubbio o di una curiosità, del tentativo di sciogliere una domanda che potrebbe avere molteplici risposte; a volte serve per individuare una tendenza o un andamento. Non è un caso se deriva dal verbo sondare che, escludendo l'azione fisica-scientifica e limitandoci a quella più politica, rimanda alla volontà di ...

Sanremo 2019 : Pagnoncelli fuori - scoppia il caso Noto Sondaggi : Dopo Beppe Vessicchio, il Festival perde un altro volto 'storico', quello di Nando Pagnoncelli. Per la seconda volta dal 2005 ad oggi, infatti, a gestire le classifiche e le giurie (giuria della stampa, giuria degli esperti - nella quale ci sarà Elena Sofia Ricci, come anticipato da Blogo - e la giuria demoscopica) per Sanremo 2019, al via il prossimo 5 febbraio, non sarà la Ipsos, la società del Sondaggista che nel 2017 fu persino imitato ...

Parigi - 2mila arresti per il quarto sabato di scontri. Sondaggio scuote l’Europa : in caso di voto “gialli” al quarto posto : Hanno riaperto negozi, musei e monumenti. Il day after di Parigi, reduce dal quarto sabato di scontri e proteste dei giubbetti gialli, è uno scenario ancora militarizzato di rottami e di numeri. Dal ministero degli Interni filtrano cifre più precise sul bilancio: 136mila partecipanti a cortei e blocchi dell’8 dicembre, 1.723 le persone identificate, per 1.220 di loro è scattato lo stato di fermo. Non ci sono state vittime né situazioni di ...