Napoli | scudetto perso a Firenze? Stavolta gli azzurri vanno a Coverciano

Fiorentina-Napoli : gli azzurri non vanno nell'albergo in cui 'persero' lo scudetto : Fiorentina-Napoli, per i tifosi azzurri, non sarà mai una partita come tutte le altre. O forse, sarebbe meglio dire, non lo è più dallo scorso 29 aprile, quando la meravigliosa tripletta di Simeone distrusse definitivamente i sogni di gloria della società di De Laurentiis, allora allenata da Maurizio Sarri, oggi tecnico del Chelsea. Proprio il mister toscano, quella sera, rilasciò una dichiarazione destinata a far discutere e capace di scatenare ...

Ancora da Napoli : “Scudetto passata stagione falsato” : Nuovo attacco da Napoli per quel che riguarda lo scudetto della passata stagione. Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss“, ha colto Ancora l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sullo scudetto della passata stagione, sentenziando nuovamente con la solita frase ad effetto: “Scudetto falsato”. Leggi anche: Sturaro-Genoa, UFFICIALE: clamorosa plusvalenza […] More

Napoli - DE LAURENTIIS : 'QUESTO SIGNIFICA ESSERE TIFOSI?'/ L'attacco : 'Vogliono solo vincere lo Scudetto ma..' : Aurelio De LAURENTIIS contro i tifosi del NAPOLI dopo il basso numero di spettatori al San Paolo per la gara contro la Sampdoria:'Vogliono solo vincere..'

Napoli - De Laurentiis polemico con i tifosi : 'Pensano solo allo scudetto' : 'Mi dispiace che l'ambizione dei tifosi sia solo vincere lo scudetto, non essere una squadra forte che rappresenta in maniera entusiastica i colori della città'. È la critica rivolta ai tifosi ...

De Laurentiis : «Ai tifosi interessa solo lo scudetto - non un Napoli forte. Il calcio è un’industria» : Aurelio De Laurentiis: «Mi dispiace che l’ambizione dei tifosi sia solo di vincere lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. L’altra sera c’era la Sampdoria, ci si doveva vendicare del 3-0 dell’andata, dovevano venire tutti allo stadio, e invece c’erano solo 17-18mila persone e i prezzi erano bassi. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato. Milan e Inter non ...

Napoli - Fabian Ruiz ci crede : "Perché lo scudetto è possibile. La Juventus..." : «Nove punti di distacco sono tanti e la Juve è una squadra fortissima. Però nel calcio tutto può sempre accadere. Quello che ci interessa ora è cercare di vincere partita dopo partita». Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz guarda con fiducia a questo 2019, anche in ottica scudetto. «Qui sto bene

Napoli : Ruiz - scudetto? Con Juve è dura : ANSA, NAPOI, 8 GEN - "scudetto? E' difficile. La Juve ha un grande potenziale, ma ci proveremo, daremo tutto, ma sappiamo che sarà dura". Lo ha detto Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ...

Napoli - il cruccio di Ancelotti per vincere lo Scudetto : cosa gli manca - voto 7 - 5 : Ancelotti ha migliorato squadra e club. La prima distribuendo le responsabilità, e ora le riserve ora valgono i titolari: così il Napoli ha imparato a vincere anche quando non gioca al massimo, come col Bologna. Il secondo con il suo modo di comunicare sereno. Il passo è da Scudetto (44 punti, 88 in

Napoli - Callejon : “Scudetto? Ci crediamo - la stagione e lunga” : Napoli Callejon – Jose Callejon, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro. leggi anche —> Milan, il nome per Gattuso L’ex Real Madrid ha voluto sottolineare la mano che danno i tifosi partenopei alla squadra, in casa e fuori, definendoli unici per il […] L'articolo Napoli, Callejon: “Scudetto? Ci crediamo, la stagione e ...

Napoli - Ancelotti analizza la corsa scudetto : “noi bene - ma la Juve è straordinaria” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato della corsa scudetto, condizionata da un ritmo folle da parte della Juventus “Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione, annacquata un po’ da una prestazione straordinaria della Juve“. E’ il bilancio del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la vittoria contro il Bologna che chiude il girone d’andata degli azzurri, secondi in classifica a -9 dai bianconeri. ...

Napoli - Koulibaly : 'Mi sento napoletano dentro. Su rinnovo e scudetto...' : Kalidou Koulibaly è intervenuto a Sky Sport nel corso del pre-partita di Inter-Napoli: 'Legarmi con il Napoli? Si mi sento napoletano, è una cosa normale. Mi hanno accolto molto bene sin da quando sono arrivato, ho rinnovato perché voglio ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Napoli - Meret : 'Scudetto? È presto - ci crediamo ancora. Pronti ad approfittare degli errori della Juve' : Appena due partite negli ultimi otto mesi, una sola da quando è arrivato al Napoli. Alex Meret, in questa stagione, ha giocato soltanto contro il Frosinone, ma è già un beniamino dei tifosi azzurri. ...