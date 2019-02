MotoGp | Test Sepang – Simulazione di gara per Petrucci e Dovizioso | Danilo svela

MotoGp : Yamaha davanti nel secondo giorno di test : Monster Energy Yamaha MotoGP‘s Maverick Viñales and Valentino Rossi enjoyed a positive second day of testing at the Sepang International Circuit. Despite the soaring hot track conditions, the team-mates put in numerous laps and took first and sixth place respectively in today‘s timesheets. Yesterday Viñales was one of just four riders to drop under the […] L'articolo MotoGP: Yamaha davanti nel secondo giorno di test sembra essere il ...