Lo stato di diritto alla prova Franzoni

Il giusto processo contro un ministro nemico dello stato di diritto : L’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Catania contro il ministro dell’Interno per il caso Diciotti è stata trasformata da Matteo Salvini in un referendum sulla propria leadership e ha probabilmente ragione chi sostiene che, in caso di frattura all’interno della maggior

Migrantï : Raciti (Pd) - grave violazione stato diritto naufraghi Sea watch : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto del fatto che sia stato riconosciuto il diritto dei parlamentari di salire sulla nave. E che il tema resta la grave violazione dello stato di diritto nei confronti dei naufraghi che hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto all'Adnkronos il deputato

Salvini e i giudici. Sarà scontro al Senato tra scelte politiche e stato di diritto : L'accavallarsi di rigide prese di posizione e di fatti di cronaca nasconde quelle che sono le vere domande di questa epoca e che, anche se in un contesto del tutto diverso, riguardano anche il caso ...

Avvocati e prof insieme in 'Italia stato di diritto' : ... affermare l'autonomia della scienza rispetto alla politica. «Siamo contrari alle proibizioni inutili, ai divieti iconoclasti, alle intrusioni ideologiche nella vita di ciascuno: perché abbiamo ...

“Stop ai fondi Ue a chi viola lo stato di diritto”. Ma Lega e Cinque Stelle non votano a favore : Nel giorno in cui il Movimento Cinque Stelle lancia l’offensiva contro lo spreco di denaro Ue, puntando il dito verso gli stipendi dei commissari, c’è Stato un voto molto significativo al Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo ha infatti approvato un progetto di legge che prevede la sospensione o addirittura il taglio dei fondi europei per quei g...

Così in Europa Lega e M5s giocano sulla corruzione e il nostro stato di diritto : Cinque stelle contro dodici stelle: i cittadini spendono troppo e i grillini sono decisi a imporre un cambiamento anche in Europa. Almeno a parole. Perché da una parte la deLegazione pentastellata a Bruxelles e Strasburgo propaganda lo stop al finanziamento pubblico dei partiti e delle fondazioni eu

Ue - Parlamento : “Stop fondi a Paesi corrotti che non rispettano stato di diritto”. Lega vota contro - M5s si astiene : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – motivato proprio dall’approvazione di leggi contro l’indipendenza della magistratura e i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto ...

Ue - sì del Parlamento a proposta di regolamento : “Niente fondi ai corrotti e a chi non rispetta lo stato di diritto” : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – che hanno approvato leggi contro l’indipendenza della magistratura e contro i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto di regolamento ...

Lo stato di diritto non è un rutto : La colonna sonora, il sorrisetto di Bonafede, il tono di voce di Bonafede, la stretta di mano di Bonafede, la telecamera che insegue Battisti, gli agenti con i guanti di gomma che lo afferrano, l’aereo che parte in slow motion. L’orribile filmato del ministro della Giustizia, con l’esposizione al pu

Juncker chiede a Romania tregua interna durante presidenza Ue. Iohannis : “Lo stato di diritto non è negoziabile” : Missione compiuta, o almeno così pare, per la visita di due giorni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alle massime cariche dello stato romeno a Bucarest, in occasione della solenne inaugurazione del semestre di presidenza romena del Consiglio Ue. Juncker, a quanto ha riferito lui stesso alla stampa dopo gli incontri, ha avuto assicurazioni da parte delle autorità romene sul fatto che le attuali profonde controversie di politica ...

UE chiede al Venezuela di Maduro democrazia e stato di diritto - : Secondo la Kocijani, la UE non considera libere e credibili le elezioni presidenziali avvenute in Venezuela, tuttavia la crisi politica dovrebbe essere esclusivamente risolta con mezzi pacifici. L'...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...

Cina - le riforme favoriscono la nascita dello stato di diritto e lo stato di diritto guida le riforme : ... gradualmente, ma costantemente, da 40 anni, hanno avuto nelle riforme giuridiche uno dei principali strumenti per la gestione non traumatica della transizione verso l'economia socialista di mercato. ...