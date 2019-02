L' Eredità | il campione Diego Fanzaga eliminato a sorpresa

L'Eredità - dramma in studio : il campione Diego Fanzaga fatto fuori - il tracollo di Flavio Insinna : Clamoroso colpo di scena a L'Eredità: il campioncino Diego Fanzaga cede lo scettro e va a casa. Il personaggio più chiacchierato della stagione del quiz preserale di Raiuno viene sconfitto da un altro giovane, Carmine, e raccoglie il saluto quasi commosso di tanti telespettatori su Twitter. La punta

I sospetti su Diego - il campione de L'Eredità : Vince un po' troppo : Non c'è pace per Diego Fanzaga. Il giovane campione de L'Eredità, il programma pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, continua ad essere nel mirino di molti spettatori ed utenti social perché ...

L'Eredità sotto accusa. "Sospetto" atroce sul campione-professore : L'Eredità vola negli ascolti e nelle polemiche. Il campione Diego Fanzaga di Milano, studente all'Università di Bologna, ha già accumulato oltre 100.000 euro grazie alla parola finale della "...

L'Eredità - ecco perché Diego vince sempre : la pesantissima verità sul campione di Flavio Insinna : Diego Fanzaga è per la terza volta campione a L'Eredità . Il concorrente, giovane docente di lettere in carriera, in sole tre serate, rispettivamente quelle del 28 gennaio, 31 gennaio e 3 febbraio, ha ...

Diego Fanzaga - il campione sbanca ghigliottina (e ascolti) dell’Eredità : Diego Fanzaga - L'eredità A L’Eredità c’è un nuovo super campione: il suo nome è Diego Fanzaga ed ha già sbancato tre volte il gioco finale della ghigliottina. Laureato in Lettere, il giovane lavora attualmente come professore ed è presente da dieci puntate nel quiz condotto da Flavio Insinna. La sua prima apparizione risale al 26 gennaio 2019. Il montepremi portato a casa dal concorrente ammonta, ad oggi, a 162.5000 euro, ...

L’Eredità - la fidanzata del campione Diego Fanzaga in studio : È ancora sul trono, a L’Eredità, Diego Fanzaga. Anche se nell’ultima puntata del quiz show andata in onda il campione non è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della “ghigliottina”. Ha detto “dama”, ma la risposta giusta “giro”. Ma il giovane nato a Milano ma residente a Bologna che ha subito conquistato il pubblico di Flavio Insinna e che la volta scorsa aveva vinto per la terza volta portando a ...

L'Eredità - il video che scatena i complottisti : Flavio Insinna e il campione Diego - un gesto molto sospetto : C'è grande feeling tra Flavio Insinna e Diego, il campione de L'Eredità ormai da nove puntate del quiz pre-serale in onda su Rai 1. campione al centro di quelli che ora sono diventati violentissimi sospetti: viene davvero favorito? Ciò che è accaduto a La Ghigliottina nella puntata di domenica 3 feb

Bufera a L'Eredità : il campione si riconferma e vince - ma per i social è facilitato : Un vero e proprio terremoto si sta abbattendo su L'Eredità, il quiz game condotto da Falvio Insinna. Questa volta a far scoppiare la bomba non è il conduttore con i suoi modi a volte considerati troppo bruschi, ma il campione in carica Diego Fanzaga. Il giovane Diego giorno dopo giorno si sta dimostrando un vero e proprio talento. Dopo essersi confermato per l'ennesima volta campione, ha aggiunto al suo salvadanaio altri 27.500 euro indovinando ...

L'Eredità - che protesta sui social : il campione vince ma è polemica : Si è confermato per l'ennesima campione de L'Eredit à, vincendo, altri, 27.500 euro al gioco finale della 'Ghigliottina'. Ma qualcosa non è piaciuto ai telespettatori e agli utenti di Twitter . Già, ...

Tutti pazzi per Diego Fanzaga - il nuovo campione de «L’Eredità» : L'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaSorriso rassicurante, sguardo da bravo ragazzo e voce garbata, che ispira gentilezza. Potrebbero essere queste le armi vincenti di Diego Fanzaga, il giovane campione dell’Eredità che sta facendo impazzire il pubblico femminile nelle ultime sere. Il ...