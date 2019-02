Federica Carta e Shade a Sanremo 2019 con Senza farlo apposta | testo e video

today

: Questo l'ordine di uscita dei 12 Big in gara stasera a #Sanremo2019 Achille Lauro Einar Il Volo Arisa Nek Daniele S… - IlContiAndrea : Questo l'ordine di uscita dei 12 Big in gara stasera a #Sanremo2019 Achille Lauro Einar Il Volo Arisa Nek Daniele S… - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @FedericaPaper e @thetrueshade su @RaiPlay ? - tvsorrisi : Si può dire che siamo tecnicamente SOTTONI del brano di Shade e Federica Carta? #Sanremo2019 @thetrueshade… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La cantante (ex "Amici") e il rapper, beniamini dei più giovani, per la prima volta in gara tra i Big. Ecco cosa c'è da...