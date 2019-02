Due feriti | in due incidenti a Modica

Pesaro - lite al bar della stazione dei bus sfocia nel sangue. Due feriti : Pesaro, 6 febbraio 2019 - Una banale lite è degenerata nel sangue . Oggi pomeriggio, nella sala slot machine del bar al capolinea della stazione dei bus , un tunisino ha accoltellato un proprio ...

Stese e proiettili vaganti - Due anni di paura e feriti a Napoli : Il volto triste di Elaine è un pugno allo stomaco. Ha inghiottito la paura e adesso sta lì a ripensare all'altra sera, quando è stata colpita da un proiettile mentre era a passeggiare con il suo ...

Bari - inseguimento tra i carabinieri e la 'banda della Bmw'. Un fermo e Due agenti feriti : inseguimento con collisione tra una Bmw, con a bordo quattro uomini con i volti coperti, e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Triggiano, la scorsa notte nei pressi di Capurso , Bari, . ...

Roma : scontro tra tre auto in zona Centrale del Latte - un morto e Due feriti : Roma – Incidente mortale questa notte intorno all’1, all’uscita dal Gra – Centrale del Latte, su via Belmonte in Sabina. Nello scontro tra tre auto ad avere la peggio e’ stato un 52enne, deceduto a seguito dell’impatto. Gli altri due conducenti, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono stati accompagnati all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del ...

GR : Cunter - auto precipita per 50 metri lungo pendio - Due feriti

Mamma esce di strada - l'auto finisce contro un albero : feriti Due bimbi di 7 e 9 anni : di di Ivo Iannozzi Un momento di distrazione abbinato alla velocità sostenuta sono stati, con tutta probabilità, la causa di un grave incidente stradale verificatosi l'altra sera era sulla Statale ...

Usa - sparatoria in Texas : uccisi Due sospetti - feriti 5 agenti - : accaduto a Houston durante un'operazione antidroga della divisione narcotici. Appena forzata la porta d'ingresso, dall'interno sono esplosi i primi colpi. Due membri delle forze dell'ordine sono in ...

Terrore in Messico - Due gruppi si fronteggiano a colpi di arma da fuoco : 10 morti e 2 feriti : Vere scene da guerra nello Stato messicano di Guerrero dove gruppi contrapposti si sono affrontati in strada per circa un'ora lasciando a terra in un lago di sangue i corpi senza vita di dieci uomini, Secondo le autorità locali,a fronteggiarsi due gruppi di miliziani che si sono autoproclamati polizia locale.Continua a leggere

Serata di incidenti sulle strade : Due feriti : Due incidenti, nella Serata di domenica, sulle strade vercellesi. Intorno alle 20,30 una donna, al volante di una Mercedes Classe A, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada in corso 2 ...

Frontale tra due auto in via Trento e Trieste a Carate Brianza : Due feriti gravi : Incidente in via Trento e Trieste di Carate attorno a mezzogiorno di domenica 27 gennaio. Sette le persone coinvolte tra le quali due bambine di 9 e 11 anni. Due i feriti più gravi, trasportati da ...

Filippine - attacco alla cattedrale di Jolo : Due bombe esplodono durante la messa. Almeno 27 morti e 70 feriti : Due bombe sono esplose davanti a una cattedrale nelle Filippine, sull’isola di Jolo, uccidendo Almeno 27 persone e ferendone più di 70. Le esplosioni sono avvenute attorno alle 12, ora locale, durante la messa domenicale, ha fatto sapere la polizia. Secondo le prime informazioni un primo ordigno è scoppiato sulla porta della chiesa, mentre la seconda bomba è stata fatta esplodere all’esterno dell’edificio, quando già erano ...

Incidenti : scontro tra pullman e auto - Due feriti gravi - coinvolti minori : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - scontro tra un pullman e due auto a Lovere, in provincia di Bergamo, alle ore 17.15. Il primo bilancio dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, parla di diversi feriti: due i più gravi trasportati in codice rosso in ospedale, uno dei coinvolti ha invece riporta

Bilancio drammatico dell'incidente aereo in Valle d'Aosta : 7 i morti - Due feriti gravi : Teleborsa, - Si delineano con maggiore chiarezza i contorni dell'incidente aereo verificatosi nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio a 2500 metri d'altezza nel vallone di La Thuile , in Valle d'Aosta, ...

