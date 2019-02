Coldiretti | nel 2018 boom delle vendite nei discount alimentari

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Made in Italy - Coldiretti : esportazioni di ortofrutta crollate del 12% nel 2018 : Le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono crollate del 12% nel 2018 su valori minimi dell’ultimo decennio sotto i 4 miliardi di chili: il dato emerge da una analisi della Coldiretti in vista del Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale di settore in Europa alla quale partecipa il 6 e 7 febbraio il presidente Ettore Prandini. Un motivo di forte preoccupazione degli operatori diretti in Germania dove si consuma ...

Maltempo - Coldiretti : il gelo fa schizzare i prezzi delle verdure nel carrello : Il freddo e il gelo colpiscono i raccolti di verdure e ortaggi aggravando le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati: lo rileva Coldiretti in riferimento agli effetti dell’ondata di Maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – sottolinea la Coldiretti – ha interessato anche altri Paesi produttori europei e del nord africa con il taglio dei ...

Coldiretti : PIL con il segno meno nelle campagne per effetto del maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Alimenti - Coldiretti : nel 2019 addio a 6 bottiglie di olio italiano su 10 : Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori minimi degli ultimi 25 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti presentata al primo Summit internazionale organizzato dall’Unaprol e dalla Coldiretti con la presenza degli agricoltori, degli industriali, della distribuzione commerciale e ...

Coldiretti : record di italiani al ristorante - spesi 85 miliardi nel 2018 : E’ record nel 2018 per la spesa in pranzi e cene fuori casa che sale al massimo storico di 85 miliardi di euro, pari al 35% del totale dei consumi alimentari degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti divulgata in occasione della firma a Roma dello storico accordo con la Federazione Italiana Cuochi (Fic), sottoscritto dai presidenti Ettore Prandini e Rocco Pozzulo, che prevede una serie di iniziative congiunte per la promozione ...

Coldiretti - dazi : scure UE da 175 euro a tonnellata sul riso asiatico : “Scattano finalmente i dazi europei sul riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myamar) che ne hanno esportato nell’Unione europea ben 328 milioni di chili nel 2017/18, con un aumento del 256% negli ultimi sette anni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del via libera al regolamento esecutivo della Commissione europea che attiva la clausola di salvaguardia, dopo la scadenza dei termini ...

Coldiretti - nel 2019 olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 : Coldiretti, nel 2019 olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 È quanto emerso dallo studio "Salvaolio" presentato in occasione della protesta degli agricoltori italiani, scesi in piazza di fronte al Ministero delle Politiche Agricole per denunciare la mancanza di misure in favore dell'olivicoltura nella legge di ...

Coldiretti : nel 2019 olio straniero in 2 bottiglie 3 : Con il crollo dei raccolti nel nuovo anno le importazioni di olio di oliva dall’estero sono destinate a superare abbondantemente il mezzo miliardo di chili con il risultato che sul mercato nazionale più di due bottiglie di olio di oliva su tre conterranno prodotto straniero. E’ la situazione drammatica che emerge dallo studio “Salvaolio” della Coldiretti presentato in occasione della manifestazioni degli agricoltori scesi in piazza a Roma per ...

Coldiretti : Made in Italy da record - nel 2018 export per 42 miliardi : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%: Coldiretti traccia il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nelle campagne per salvare colture e animali : Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti delle anomalie ...

Manovra - Coldiretti : sul biogas attesi importanti incentivi nel Piacentino : Un settore in crescita quello delle birre artigianali che oltre a contribuire all'economia, assicura - precisa la Coldiretti - anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 ...

FESTE NATALIZIE IN AGRITURISMO - Coldiretti : CAMPANIA VERSO SOLD OUT. NELLA RETE AGRITURISMI 'CAMPAGNA AMICA' 6.000 COPERTI E 800 POSTI LETTO : ... alle istituzioni offrono un importante segnale con la volontà dei cittadini di sostenere nelle scelte di acquisto il vero Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro e il paesaggio dei diversi ...