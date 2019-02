Chelsea | un ex-Inter al posto di Hazard

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Inter - secondo fonti argentine Icardi è vicino al Chelsea (RUMORS) : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Ieri la moglie e agente del centravanti argentino, Wanda Nara, ha confermato come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di contratto. Inoltre, ad alimentare i rumors anche il ritardo con cui si è presentato il centravanti argentino a Milano, che ha portato ad una multa da centomila euro. Su di lui ci sono alcuni top club europei, con la moglie e agente che ha ...

Inter - Barella sempre nel mirino : contrattacco a Napoli e Chelsea (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato è sicuramente il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. Il classe 1997 in questa stagione ha confermato quanto di buono fatto intravedere lo scorso anno conquistando anche la Nazionale italiana. Nonostante la giovane età il giocatore rossoblu è stato subito il migliore in campo all'esordio in azzurro e ora sembra intoccabile per il commissario tecnico Roberto Mancini. ...

Icardi potrebbe non rinnovare con l'Inter : su 'Maurito' Chelsea e Real Madrid : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante ...

Dall'Inghilterra : Chelsea fortemente interessato a Cavani (RUMORS) : La notizia è di quelle clamorose, una di quelle che tutti gli appassionati di calcio aspettano in ogni sessione di calciomercato: Edinson Cavani, fuoriclasse del PSG, sarebbe finito pesantemente nelle mire del Chelsea. Questo è quanto riportano alcuni tabloid sportivi inglesi....Continua a leggere

Politano carica l'Inter : 'Vinciamo l'Europa League in finale contro il Chelsea' : L'attaccante esterno dell'Inter, Matteo Politano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Il 2018 è stato l'anno più bello della mia vita , dal matrimonio ai nerazzurri in Champions e alla Nazionale. Sinceramente non mi aspettavo di giocare tutte le partite , il trasferimento a ...

Calciomercato Inter - Barella : 50 milioni subito dal Chelsea : Seguito da vicino soprattutto da Inter e Napoli, stando a 'Rai Sport' il club allenato da Maurizio Sarri avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash per prendere subito dal Cagliari il giovane ...

Sconfitte interne per Chelsea e City : Il Manchester City e il Chelsea frenano bruscamente e il Liverpool allunga decisamente al comando della classifica di Premier League, dopo la 18/agiornata. La squadra guidata dal tedesco Juergen Klopp,...

Premier : tonfi interni per Manchester City e Chelsea : Sorride il Liverpool Pomeriggio ricco di sorprese in Premier League. Il Manchester City e il Chelsea perdono in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e Leicester. Sono due sconfitte che fanno sorridere il Liverpool di Klopp, che ora conduce la Premier con un vantaggio di 4 punti sul City di Guardiola. Per Sarri, invece, quarto posto a 11 punti di distacco dal primato dei Reds. All’Etihad Stadium, il Manchester City va in vantaggio ...

Insulti razzisti a Sterling - interrogato un tifoso del Chelsea : Nelle ultime ore un tifoso del Chelsea è stato fermato e interrogato dopo i pesanti Insulti razzisti rivolti all’attaccante del Manchester City Raheem Sterling in occasione della sfida a Stamford Bridge dell’8 dicembre. La Metropolitan Police londinese ha usato le immagini a circuito chiuso per individuare i responsabili, immediatamente sono stati individuati ma non si è andato incontro ad alcun arresto. Arriva una decisione ...